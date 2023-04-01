【一日一餐減肥法】怎樣像明星一樣般節食?

一些明星例如73歲的美國著名搖滾樂歌手斯普林斯汀(Bruce Springsteen) 以及46歲的英國著名樂隊Coldplay的主音歌手馬丁(Chris Martin) 近日推介的一種節食方法叫「OMAD Diet」(一日一餐減肥法)，究竟是甚麼減肥法？



甚麼是「OMAD Diet」(一日一餐減肥法)?

「OMAD Diet」(一日一餐減肥法), OMAD 是英文One Meal A Day (一日一餐) 的縮寫。它是一種禁食方法，與間歇性禁食的基本原則一致。 它包括每天只吃一餐飯，其餘時間都要禁食。 進食時間通常是一個一小時的進食窗口，然後是一個 23 小時的禁食窗口。





據有報告指，一日一餐減肥法的其中一個好處就是減輕體重。臨床試驗一再表明，限時飲食 (Time-restricted Eating) 會導致脂肪減少，體重平均下降 3%，甚至達到更具體地與健康相關的好處。 這些包括降低血糖水平、改善胰島素抵抗以及改善膽固醇水平和血壓。 一些研究表明，這種禁食可能有助於癌症患者耐受化療的療程。





漢堡包和薯條 Source: AAP

進食一日一餐是否健康嗎？

當你每天只吃一餐飯時，它從來都不是真正最健康的選擇。 這種飲食因其對健康構成的風險而受到一些批評和爭議。 討論的主要話題之一是飲食的安全性和可持續性。





雖然有些人認為 OMAD 一日一餐減肥法有助於減輕體重、提高能量水平和令到頭腦清晰，但其他人則認為一日一餐不能為個人提供上健康生活方式所需的常量營養素和卡路里。 事實上，它無助於滿足均衡飲食的基本要求。而任何患有糖尿病的人都避免只進食一日一餐。





營養專家賴斯 (Sam Rice)，亦都是《中年方法：如何在 40 歲後減肥並感覺良好》(The Midlife Method: How to Lose Weight and Feel Great After 40) 一書的作者說，它很受男性歡迎。 她想知道：“會不會有男子氣概的因素？”





如果你不是歌手馬丁或斯普林斯汀，堅持一日只吃一餐飯是否可行嗎？ 賴斯持懷疑態度。賴斯說：「這對大多數人來說真的是行不通的。 如果你是一名教師，比如說，整天在課堂上教書怎麼辦？ 還是你是一名護士？ 我認為一日三餐模式的發展是有它充分的理由。 總括來說，我相信人類和科學的進步。」



兒童不應禁食。 Source: Pixabay / Pixabay/Jill Wellington 賴斯的哲學遵循營養學家的所有明智口號：適度、多樣性、（食物）質量和個體心理學。 很多人可能會被誘惑模仿斯普林斯汀或馬丁的想法讓她擔心：「這會引發各種危險信號 — 尤其是將禁食視為‘挑戰’的想法。」





她很清楚，有證據表明偶爾禁食可以讓你的胃做一些必要的家務。 但是，禁食愛好者提出的其他說法幾乎沒有硬科學根據，例如當你進入原始的“狩獵”模式時，它會讓你更加提高警覺 — 實際上，研究表明，吃早餐的學童會更加提高警覺。





長期研究和試驗並未證明該方法比標準的卡路里控制飲食更好。 然後是繁榮與蕭條的危險：在你單獨的一餐中狼吞虎嚥，這絕對對你不利。





最後總結，如果你不是傳統的以大量營養素般均衡飲食，建議你在選擇遵循特定飲食或減肥方法之前諮詢專業人士。





