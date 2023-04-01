【愚人節禮物？】多條收費公路今日加價

被認為是全新州最貴的東區走郎(Eastern Distributor)北行路段，將對A 類車輛行車費用再加至＄8.94。Eastern Distributor全長六公里，但北行路段則只有1.5公里。





一般而言，A 類車輛指車身不高於 2.8 米，長度不超過 12.5 米的汽車，但個別數費公路亦有額外的條件。





州長柯民思表示，雖然問題是出於前佩洛德政府與收費公路公司 Transurban 以往已達成的協議，但工黨政府將致力於為收費公路設置上限。





以下收費公路的新收費安排，將於今日（ 4 月 1 日）生效：



Hills M2

Lane Cove Tunnel

Eastern Distributor

Cross City tunnel

M5 South-West

Northconnex

剛上場的工黨政府，亦開始準備推出其公路收費改革，以及新州行車費用援助計劃。





州長在一份聲明中表示：「每次公路收費上漲，都提醒新州居民，是前政府對私有化的執著而帶來的惡果。」





「而工黨的新公路收費上限計劃，將會在保留現有減免措施下額外進行，估計每星期將為數以萬計的司機，提供急需的行車費用減免。」



