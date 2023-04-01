【愚人節禮物？】多條收費公路今日加價

新州工黨政府警告指，由於前新州政府達成的一項協議，多條收費公路的通行費今日(4月1日)已增加。

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新州工黨政府警告指，由於前新州政府達成的一項協議，多條收費公路的行車費今日已增加。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

被認為是全新州最貴的東區走郎(Eastern Distributor)北行路段，將對A 類車輛行車費用再加至＄8.94。Eastern Distributor全長六公里，但北行路段則只有1.5公里。

一般而言，A 類車輛指車身不高於 2.8 米，長度不超過 12.5 米的汽車，但個別數費公路亦有額外的條件。

州長柯民思表示，雖然問題是出於前佩洛德政府與收費公路公司 Transurban 以往已達成的協議，但工黨政府將致力於為收費公路設置上限。

以下收費公路的新收費安排，將於今日（ 4 月 1 日）生效：
  • Hills M2
  • Lane Cove Tunnel
  • Eastern Distributor
  • Cross City tunnel
  • M5 South-West
  • Northconnex
剛上場的工黨政府，亦開始準備推出其公路收費改革，以及新州行車費用援助計劃。

州長在一份聲明中表示：「每次公路收費上漲，都提醒新州居民，是前政府對私有化的執著而帶來的惡果。」

「而工黨的新公路收費上限計劃，將會在保留現有減免措施下額外進行，估計每星期將為數以萬計的司機，提供急需的行車費用減免。」

工黨亦計劃將對當前的收費公路網絡進行全面改革，並有意公佈由前政府所簽署的「秘密收費合同」。

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新州政府的網頁


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Published 1 April 2023 1:00pm
Updated 1 April 2023 1:06pm
By Ivan Leung
Source: SBS