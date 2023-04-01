【原住民國會之聲】韓珍載斯展開攻勢：籲公投「反對」修憲

要點： 「Recognise a Better Way」，是其中一個宣傳反對原住民國會之聲入憲的組織。

該組織由 Warren Mundine 帶領，成員包括韓珍及載斯。

啟動禮在 Tamworth 市政廳舉行，有 Gomeroi 原住民族群在門外舉起橫額抗議。

一個認為不應透過原住民國會之聲以在《憲法》上承認原住民的組織，在新州偏遠地區 Tamworth 舉行了其宣傳行動的啟動禮。





該個名為 「以更好的方法承認原住民」(Recognise a Better Way) 的組織，是其中一個呼籲民眾在今年較後時間舉行的原住民國會之聲入憲全民公投中投下反對票的組織，由前工黨全國主席兼 2019 年聯邦大選自由黨候選人蒙丁 (Warren Mundine) 帶領。





該宣傳運動於星期五 (3 月 31 日) 在 Tamworth 市政廳舉行啟動禮。



前聯邦國家黨領袖載斯 (Barnaby Joyce) 在活動前向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，不論膚色，所有人都應考慮自己身處的「境況。」





他在星期五下午說：「當你去愛麗斯泉時，我不認為你會說這是因為他們皮膚的顏色，你會說是他們自己身處的境況。」



參議員韓珍 (右) 批評，原住民民族主義活躍份子認為，原住民及托勒斯海峽島民應較其他絕大多數澳洲人擁有更多權力。 Source: Getty / Sam Mooy 載斯表示，「在我們的《憲法》中加入 (涉及) 種族的條文」，將令《憲法》「倒退而非前進」。





他認為，一旦原住民國會之聲通過實施，但未有達到其預期效果，澳洲未來將可能面臨另一次公投以將其刪除。





此外，參與宣傳運動的亦包括一國黨參議員韓珍 (Pauline Hanson)、前工黨基廷 (Paul Keating) 政府內閣部長約翰斯 (Gary Johns) 及資深廣播員阿倫鍾斯 (Alan Jones)。



啟動禮場外，一群 Gomeroi 原住民族群婦女舉行集會，抗議載斯、韓珍及阿倫鍾斯踏足其族群土地，又指對方「長時間以來一直發表歧視性及排他性言論」。





他們在一份聲明中說：「他們的話具有現實生活中的後果，並促成了本地第一民族 (原住民) 人民所面對的持續種族主義 (歧視)。」



一群 Gomeroi 原住民族群示威者在 Tamworth 市政廳外集會抗議。 Source: SBS / Cameron Gooley 根據政府的建議，原住民國會之聲將能在牽涉澳洲原住民的議題上向政府提供意見，但對國會制定的法例並無否決權。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 此前表示，公投將在本年 10 月至 12 月期間舉行。他在本周較早前，批評部份政界人士及媒體，就原住民之聲一事上「製造恐慌」。





至於「以更好的方法承認原住民」(Recognise a Better Way) 組織，則提出一個三項重點行動計劃，而非建立「原住民之聲」機構。



宣傳活動的啟動禮在 Tamworth 市政廳舉行。 Source: SBS / Cameron Gooley 根據該組織的網站，組織者呼籲在《憲法》上承認原住民在英國艦隊抵達澳洲前已在這片土地居住、在國會內設立包含所有黨派的原住民土地擁有人常設委員會，並為原住民社區管理的組織提供支援。



Recognise a Better Way 提出的三項建議。 Source: Supplied / Recognise a Better Way 與此同時，獨立參議員波科克 (David Pocock) 在同一晚上舉行的全民公投資訊講座，則由於「壓倒性需求」而被逼臨時更改地點。





該個在坎培拉舉行的講座中，公投理事會 (Referendum Council) 聯席主席安德森長老 (Aunty Pat Anderson AO) 及憲法律師戴維斯 (Megan Davis) 教授均出席討論。





該活動最終在坎培拉劇院 (Canberra Theatre) 舉行，據稱有超過 1,000 人出席。



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