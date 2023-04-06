昆州鱷魚潭遭網紅闖入 保育人士籲修例禁止

Key Points 卜歐文呼籲堵塞允許為拍攝片段放到社交媒體，而進入鱷魚棲息地的漏洞。

根據建議修訂，因為社交媒體拍攝而騷擾鱷魚，會受到懲罰。

環保衛士辦公室被聯絡加入，草擬修訂「自然保護法」。

保育人士卜歐文（Bob Irwin）呼籲昆州政府堵塞允許為拍攝片段放到社交媒體，而進入鱷魚棲息地的漏洞。





根據建議修訂，魯莽使用鱷魚棲息地的人士，將屬於違法，同時因為拍攝社交媒體視頻而騷擾鱷魚的人士，會受罰。





卜歐文是已故「鱷魚先生」Steve Irwin的父親，他已經聯絡環保衛士辦公室（Environmental Defenders Office）加入，草擬修訂「自然保護法」（Nature Conservation Act）的法案。





他指出，為拍攝社交媒體視頻而進入鱷魚棲息，只會危及自己和鱷魚。





卜歐文在聲明中表示：「政府說像這樣的白痴沒有違反任何法律。我說，好吧，修改法律！」



Bob Irwin's proposed changes would create an offence for those who recklessly use a crocodile habitat, along with penalties for people who disturb crocs for the purpose of social media. Source: AAP / Mike Darcy/PR Image 目前40位傳統土地擁有人、自然資源保護支持者、科學家、企業老闆及社區成員，都支持修改法例。





一個月前，一名昆州男子非法捕捉淡水鱷魚，遭罰款12,000元，他希望借捉鱷魚成網紅。





今年 2 月，一條4.2 米長的鱷魚在昆州北部襲擊了一名男子並吃掉了吞噬一隻狗後，被野生動物官員擊斃。 出事男子當時在著名的鱷魚棲息地Bloomfield河游泳。





傳統土地擁有人沃克 (Kathleen Walker) 表示，魯莽人士的行為，影響原本安全的社區的聲譽。





她指出， 「我們支持環保衛士辦公室的建議，以在涉及人為錯誤時，為我們的圖騰動物鹹水鱷，提供更好的保護。」





沃克說：「我們希望看到對在鱷魚棲息地冒險的公眾，採取不容忍的態度，並希望通過修訂法律，作為更好解決問題措施。」









