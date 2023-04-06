昆州鱷魚潭遭網紅闖入 保育人士籲修例禁止

已故「鱷魚先生」 Steve Irwin 的父親，帶頭推動修改法例，懲罰為拍攝片段放到社交網站而闖入鱷魚棲息地的人士。

A man wearing sunglasses who is posing for a photo.

Bob Irwin wants the Queensland government to prevent social media users entering crocodile habitats Source: AAP / Dan Himbrechts

Key Points
  • 卜歐文呼籲堵塞允許為拍攝片段放到社交媒體，而進入鱷魚棲息地的漏洞。
  • 根據建議修訂，因為社交媒體拍攝而騷擾鱷魚，會受到懲罰。
  • 環保衛士辦公室被聯絡加入，草擬修訂「自然保護法」。
保育人士卜歐文（Bob Irwin）呼籲昆州政府堵塞允許為拍攝片段放到社交媒體，而進入鱷魚棲息地的漏洞。

根據建議修訂，魯莽使用鱷魚棲息地的人士，將屬於違法，同時因為拍攝社交媒體視頻而騷擾鱷魚的人士，會受罰。

卜歐文是已故「鱷魚先生」Steve Irwin的父親，他已經聯絡環保衛士辦公室（Environmental Defenders Office）加入，草擬修訂「自然保護法」（Nature Conservation Act）的法案。

他指出，為拍攝社交媒體視頻而進入鱷魚棲息，只會危及自己和鱷魚。

卜歐文在聲明中表示：「政府說像這樣的白痴沒有違反任何法律。我說，好吧，修改法律！」
A crocodile in a river.
Bob Irwin's proposed changes would create an offence for those who recklessly use a crocodile habitat, along with penalties for people who disturb crocs for the purpose of social media. Source: AAP / Mike Darcy/PR Image
目前40位傳統土地擁有人、自然資源保護支持者、科學家、企業老闆及社區成員，都支持修改法例。

一個月前，一名昆州男子非法捕捉淡水鱷魚，遭罰款12,000元，他希望借捉鱷魚成網紅。

今年 2 月，一條4.2 米長的鱷魚在昆州北部襲擊了一名男子並吃掉了吞噬一隻狗後，被野生動物官員擊斃。 出事男子當時在著名的鱷魚棲息地Bloomfield河游泳。

傳統土地擁有人沃克 (Kathleen Walker) 表示，魯莽人士的行為，影響原本安全的社區的聲譽。

她指出， 「我們支持環保衛士辦公室的建議，以在涉及人為錯誤時，為我們的圖騰動物鹹水鱷，提供更好的保護。」

沃克說：「我們希望看到對在鱷魚棲息地冒險的公眾，採取不容忍的態度，並希望通過修訂法律，作為更好解決問題措施。」

更多內容

【復活節假期】雪梨重登國內遊客首選目的地榜首

【蔡英文過境美國】眾議長麥卡錫：加快對台軍售「獲跨黨派支持」

【全澳僱主滿意度調查】科廷大學畢業排第一 工程專科生最受上司讚賞

【機場萬人空巷】惡劣天氣來襲 復活節假期可要泡湯？

新州政府設備將禁TikTok 州長柯民思刪除過萬粉絲賬戶



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 6 April 2023 3:35pm
By Wyee Yeung
Source: AAP
Available in other languages