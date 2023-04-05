【機場萬人空巷】惡劣天氣來襲 復活節假期可要泡湯？

雪梨機場預測，今天和復活節當天將會是最繁忙的日子，估計在整個復活節假期中，會有約 240 萬名乘客使用雪梨機場出外。至於墨爾本機場亦準備在復活節假期接待 210 萬名乘客。





不過，與以往的官方建議並不相同，雪梨和墨爾本機場的管理層均建議旅客不要過早到達機場，以免給仍在自2022 年出現大規模勞動力短缺情況的員工帶來太大壓力。





墨爾本航空局長帕拉索斯（Jim Parashos）表示，他們預期有約 210 萬人使用墨爾本機場，這個數字幾乎與新冠疫情前的水平相同，同時，相較於上一年復活節期間的旅客人數，亦增加了 30%。





與墨爾本和雪梨的指示相反，布里斯本和阿德雷德機場方面則要求旅客至少要在在航班起飛前 90 分鐘到達機場辦理登機手續。





雖然各個機場對乘客應於何時抵達機場的建議各不相同，但所有機場的管理人員都表示，旅客如果是駕車到機場的話，必需要盡快預訂停車位。





優步（Uber）亦提醒客戶可以提前預訂汽車。





與此同時，全國各地的警察和交通部門正在為全國道路上的繁忙時期作好準備。傳統上，預計今天（6／4）較後時間及明天耶穌受難日（7／4）會是路上最繁忙的時間，復活節星期一和學校假期結束時也會是繁忙時期。





當局警告駕駛者要準備面對在一些主要道路和高速公路出現塞車和延誤， 並要預留足夠時間到達他們計劃的度假目的地。





不過，氣象局則警告任何考慮在耶穌受難日上路的人可能需要重新考慮他們的計劃，因為最新的天氣預測顯示當天可能會有「超級風暴」。





氣象學家表示，極端及多變的天氣將導致昆州中部和東南部、新州東部和南部，以及首都領地及維州多處地方出現「大範圍的陣雨和雷暴」。同時，氣象局亦警告說，有關風暴有可能十分危險，並且可能會有「大冰雹」的可能性。





另外，亦有可能出現破壞性的強風。預計受該次風暴影響最嚴重的地區可能從新州中部一直到昆州東南部地區，包括雪梨及布里斯本兩個主要都會區。



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