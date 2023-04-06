【全澳僱主滿意度調查】科廷大學畢業排第一 工程專科生最受上司讚賞

2022年僱主滿意度調查（2022 Employment Satisfaction Survey）涉及全澳超過3000僱主，在聯邦政府學習及教學質量指標計劃（Quality Indicators for Learning and Teaching program）下進行。





調查報告指出，即使於疫情期間勞動市場中斷，澳洲高等教育畢業生也受到直屬上司的高度評價。雖然2021年至2022年度的滿意度些微下降，從對上年度的85.3%，下降至84.1%。





報告指出，而自僱主滿意度調查於2016年開始進行以來，一直保持在83.6 %至85.3%之間。





在僱主滿意度最高的大學排名，科廷大學排第一，滿意度為89.7%，雪梨大學以些微差距，88.6%排第二。





排第三是拉籌伯大學（La Trobe University），中央昆士蘭大學（Central Queensland University）排第四，第五是臥龍崗大學（University of Wollongong）。





僱主滿意度最低的是坎培拉大學（University of Canberra），78.1%。倒數第二是Murdock University，79.1%。



2022年僱主滿意度調查大學排名。 Credit: Quality Indicators for Learning and Teaching program 僱主對對 30 歲以下的年輕畢業生，滿意度達85%，高於較年長畢業生的 82.9%。而與年長的畢業生相比，年輕的畢業生特別擅長協作工作。





報告也顯示，僱主對大學畢業生的滿意度（84.5%）高於非大學高等教育機構畢業生（79.2%）。





同時，與接受過校外或遙距教育的學生相比，僱主更喜歡面對面學習或多模式學習的學生。 前者的滿意度為 81.8%，後者為84.9%。





總體而言，所有畢業生的用人單位滿意度為84.1%，略低於前兩年。





在調查涉及的學科方面，工程及有關技術專業畢業生的僱主滿意度最高（90.2%），其次是信息技術專業畢業生（86.5%）。滿意度最低是創意藝術，有79.1%，倒數第二是建築及建造專業畢業生（79.3%），倒數第三是管理和商業專業畢業生（81.5%）。



2022年僱主滿意度調查學科排名。 Credit: Quality Indicators for Learning and Teaching program 教育部長克萊爾 (Jason Clare) 表示，看到如此多的僱主對應屆畢業生感到滿意，這是件好事。





但他指出，「仍有改善空間，讓學生更好地為未來在社會工作做好準備」。





克萊爾說，政府的大學協議正研究這個問題，該協議目前正在就高等教育的廣泛改革，徵求建議。







