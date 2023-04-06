利率走勢何去何從？儲銀行長與銀行業「向左走向右走」

要點： 澳洲儲備銀行表示，該行的目標需要將6.8%的通脹率下降2-3%。

澳新銀行表示，從現在開始澳洲儲備銀行的加息決定將更加「依賴數據」。

澳洲聯邦銀行堅持最終利率為3.85%的立場 。

澳洲儲備銀行 (RBA) 行長洛菲利（Philip Lowe）表示，本月暫停加息並不意味著加息結束。





洛菲利周三(4月5日)在雪梨的全國記者俱樂部進行演講，談及董事會在連續 10 次加息後，決定在 4 月份將利率維持在 3.6% 的原因。





他表示，董事會決定維持利率不變，以容許有時間去評估加息對經濟的影響。



洛菲利還為之前加息背後的經濟原因進行辯護，稱另一種替化方案會帶來「更持久的通脹，最終甚至更高的利率和更高的失業率。」





但他也對澳洲人在未來幾個月可預期甚麼作出暗示，銀行界亦就此發表意見。





未來澳洲利率





洛菲利表示董事會預計利率將進一步上升。





他說：「本月維持利率不變的決定並不意味著加息已經結束。」



澳洲儲備銀行行長洛菲利。 Source: Getty / Lisa Maree Williams 洛菲利表示，儲備銀行的重點目標是將 6.8% 的通脹率下降至目標 2-3%。





他說：「事實上，董事會預計可能需要進一步收緊貨幣政策，以便在合理的時間內將通脹率回復到目標水平。」





洛菲利在演講後回答記者的提問時指出，澳洲的通脹率是 30 年來最高水平，失業率是 50 年來最低，而且該國還需要兩年時間才能將通脹率回復到目標範圍內最高的水平。





他說：「所以我認為現在談論減息為時過早，我們還在平衡進一步加息的風險。」



澳新銀行的看法

在回應儲備銀行決定暫停加息的聲明中，澳新銀行預料未來還會繼續加息。





高級經濟學家埃米特( Felicity Emmett)撰寫的聲明稱，「我們仍然認為通脹將持續到足以要求澳洲儲備銀行在未來幾個月進一步收緊貨幣政策。」





澳新銀行的看法是「問題不在於澳洲儲備銀行在『何處』達到目標（我們仍然贊成將 4.1% 作為最終利率），而是『何時』達到目標。」





埃米特指出，對澳洲儲備銀行改為暫停加息的決定，確定了儲備銀行正「更加依賴數據」，由「需要」繼續加息的前景降為「很可能需要」繼續加息。



聯邦銀行對利率的立場

聯邦銀行的首席經濟稍艾爾德(Gareth Aird)在與《投資者日報》交談時表示，留意到澳洲儲備銀行措辭的「軟化」。





在公佈利率後，艾爾德在澳洲聯邦銀行發表有關經濟更新的文章中寫道，今次停止加息可能是澳洲儲備銀行開始減息前的緩衝。





他說：「前瞻性指引進一步趨向溫和，3.6%可能是本（加息）周期的最終利率。」





儘管有此評論，該銀行仍堅持最終利率應為 3.85% 。



