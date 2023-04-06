【復活節假期】雪梨重登國內遊客首選目的地榜首

數據顯示，在今年的復活節假期，雪梨超越墨爾本，重新成為國內遊客的熱門出行目的地。

Sydney

Credit: Wikimedia Commons

自各州邊境開放以來，墨爾本一直是國民出行的首選目的地，但旅遊預訂網站Skyscanner和澳洲旅遊業住宿協會的最新數據顯示，雪梨在今年復活節假期迎頭趕上，重佔鰲頭。

酒店預訂數據顯示，
雪梨市中心的入住率將達到六至七成
，而墨爾本則從去年復活節的近九成大跌至約五成。

澳洲旅遊業住宿協會的行政總裁Michael Johnson表示，雪梨及周邊的酒店營業持續向好，一些預訂入住率去到八成。「傳統度假熱點如藍山、Wollongong、Newcastle都表現非常好。而雪梨一些好活動如皇家農展會，總是吸引很多興趣。」

他指，墨爾本酒店的空房增加，主要是因為上星期剛度過了格蘭披治賽車「人滿為患的周末」，以及艾美酒店（Le Meridien）和麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）新開張。
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數據顯示，布里斯本是這個假期的第三大熱門城市，入住率超過五成，落後於近七成的珀斯。後者增幅驚人，比疫情前只有三成的數字翻一倍。

Johnson指，布里斯本的酒店業務較為穩定，而珀斯則是一個享受生活的新地點。「很高興見到澳洲人在自己國家的後院度假，希望可以持續下去。」

「很多地區都比以往更繁忙了，（但）我們還需要國際遊客能夠歸來。」

此外，從周四到下周一的復活節假期，澳航（Qantas）和捷星（Jetstar）預計共會運載62萬名乘客，高於去年同期的60.1萬。周四是最繁忙一日，有12萬人乘坐1200個航班。

維珍（Virgin）因額外增加黃金海岸、陽光海岸、凱恩斯、塔州和阿德雷德的航線，訂票率也比去年多25%。

澳航表示，在增加職員和後備人手後，預計不會再出現
去年復活節那樣混亂的狀況

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Published 6 April 2023 2:26pm
Updated 4h ago 2:33pm
By Koma Cheng
Source: SBS