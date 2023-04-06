「37億澳元最大品牌收購」法國歐萊雅 L'Oreal收購澳品牌 Aesop

法國化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal）於本月3日宣布，斥資37 億澳元從巴西美妝集團Natura & Co.手中，收購澳洲奢侈護膚品牌Aesop。

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Aesop 於 1987 年創立於墨爾本，提供皮膚、頭髮和身體護理產品。

法國化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal）於本月 3 日宣布，斥資 37 億澳元從巴西美妝集團 Natura & Co. 手中，收購澳洲奢侈護膚品牌 Aesop 全部股份。

坐擁 Maybelline﹑Lancome﹑The Body Shop 和 Shu Uemura 等品牌的法國護膚品巨頭歐萊雅（L'Oreal）與 Natura & Co. 簽訂協議，擬以 37 億澳元從對方手上收購收購澳洲著名香氛護膚品品牌 Aesop。

這筆交易將是今年最貴的收購案，僅次歐萊雅於 2008 年斥資 25 億澳元（約 17 億美元）收購聖羅蘭（Yves Saint Laurent，YSL）。這次亦是澳洲史上最大的奢侈品牌收購案，預計 Aesop將加入歐萊雅的奢侈品品牌系列。歐萊雅目標擴大其在高端市場的影響力，著眼於國際擴張化妝品市場，包括在中國。
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法國化妝品巨頭歐萊雅（L'Oreal）於本月3日宣布，斥資37 億澳元從巴西美妝集團Natura & Co.手中，收購澳洲奢侈護膚品牌Aesop。 Credit: REUTERS/Gonzalo Fuentes
歐萊雅行政總裁杰羅姆（Nicolas Hieronimus）在一份聲明中表示，Aesop 跟上當今潮流趨勢，集團看到了 Aesop 的巨大增長潛力，歐萊雅將幫助其釋放擴展潛能，尤其是在中國。這個澳洲品牌於 2022 年最後一個季度在中國首次亮相，並開設了兩家門店，主要針對旅遊零售市場。

而 Natura & Co. 行政總裁巴博薩（Fabio Barbosa）則表示，出售 Aesop 有助公司降低負債、強化財務結構，之後公司將專注於拉丁美洲業務。

Aesop 於 1987 年創立於墨爾本，提供皮膚、頭髮和身體護理產品。Natura & Co. 2012 年以7100 萬澳元收購其 65% 的股份，並於 2016 年正式收購。

Aesop 品牌是 Natura 最賺錢的品牌，目前在全球有 400 家門市，2022 年的銷售額 8.8 億澳元。

這宗澳洲史上最大品牌收購，將在獲得監管部門批准後，收購將以現金支付，預計將於今年第三季完成收購。
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Published 6 April 2023 3:46pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS