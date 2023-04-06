【家長注意！】麻疹嬰曾到Wiggles音樂會及公共場所引發衛生警告

據報該名嬰兒因年紀太小而無法接種疫苗並感染有高度傳染性的麻疹病毒後，曾到達多個西雪梨的公眾場所。





新州衛生廳警告區內父母應該留意子女是否出現麻疹的初期症狀，當局亦正調查兒童最初是如何受感染。





據信，新感染案與上個月另一名嬰兒、在印度感染該病後曾在西雪梨逗留過一段時間的事故，並無直接關聯。





涉事嬰兒曾到Campbell Town，參加The Wiggles 音樂會，以及曾到訪Jamisontown游泳中心。





新州衛生廳傳染病部門主任 Christine Selvey 表示，曾帶著孩子去過這些地區的父母應該特別警惕，觀察子女是否出現以下症狀。



衛生廳亦列出嬰兒在三月底及四月初曾到訪的地點，並要求以下時間到過下列地點的人士，應特別留心：



Dunn & Farrugia Fencing And Gates, Jamisontown(三月 23, 24, 29 及30 日)

Womra Crescent GP Surgery, Glenmore Park （3月29及31日）

Nepean Village Shopping Centre, Penrith （3月29至四月2日）

The Dive In Swimming Academy, Jamisontown (3月24日)

Penrith Westfield (3月24日)

Kickin' Inn Penrith, Jamisontown (3月24日)

Chemist Warehouse, Penrith HomeMaker Centre, (3月25日)

Macarthur Square (3月27日)

HomeCo Glenmore Park Town Centre (3月29日)

The Wiggles Concert at The Cube, Campbelltown Convention Entertainment Centre (3月30日)

Bunnings Penrith (3月31日)

麻疹的早期症狀包括咳嗽、流鼻涕和眼睛紅腫。 三到四天后會出現紅色斑點狀皮疹。





接觸麻疹後，病毒潛伏期最高可高達18 天，任何認為自己的子女可能已感染麻疹的父母，都應該馬上致電全科醫生進行檢測。





當局亦警告，最容易受到感染的是 12 個月以下的嬰兒，他們太小無法接種麻疹疫苗。



