「打邊爐必備」一款韓國金針菇受污染需回收 尤危害孕婦胎兒老人健康

天氣開始涼了，打邊爐最「正」。不過請留意，一款打邊爐必備食材因受污染需回收。





Y & J Connect Pty Ltd 正在召回 K-mama Enoki Mushrooms 300g。 該產品已在昆州和新州的 Hanaro Marts 有售。





產品圖片：



Y & J Connect Pty Ltd 正在召回韓國金針菇K-mama Enoki Mushrooms 300g。 Source: Supplied / Food Standard Gov Au 日期標記：最佳使用日期 13.07.2023





這批金針菇被召回是由於受到單核細胞增生李斯特菌（Listeria monocytogenes ）污染。





李斯特菌可能導致孕婦、未出生嬰兒、新生兒、老年人和免疫功能低下的人患上嚴重疾病。 普通人群也可能因食用被單核細胞增生李斯特菌污染的食物而生病，造成嚴重食品安全隱患。





產品原產地：韓國





消費者如購買了這批產品，不應食用，如食用後出現健康問題，消費者應盡快尋求醫療建議，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。





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