「打邊爐必備」一款韓國金針菇受污染需回收 尤危害孕婦胎兒老人健康

天氣開始涼了，打邊爐最「正」。不過請留意，一款打邊爐必備食材因受污染需回收。
Y & J Connect Pty Ltd 正在召回 K-mama Enoki Mushrooms 300g。 該產品已在昆州和新州的 Hanaro Marts 有售。
產品圖片：
日期標記：最佳使用日期 13.07.2023
Y & J Connect Pty Ltd 正在召回韓國金針菇K-mama Enoki Mushrooms 300g。 Source: Supplied / Food Standard Gov Au
這批金針菇被召回是由於受到單核細胞增生李斯特菌（Listeria monocytogenes ）污染。
李斯特菌可能導致孕婦、未出生嬰兒、新生兒、老年人和免疫功能低下的人患上嚴重疾病。 普通人群也可能因食用被單核細胞增生李斯特菌污染的食物而生病，造成嚴重食品安全隱患。
產品原產地：韓國
消費者如購買了這批產品，不應食用，如食用後出現健康問題，消費者應盡快尋求醫療建議，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。
如需更多信息，請聯繫：
Y＆J Connect Pty Ltd
61-7-3274-1700
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。