建築商清盤逾1700物業爛尾 政府調查有否違法

總部位於墨爾本的澳洲建築商Porter Davis上星期倒閉，該公司倒閉令維州和昆州超過1700個物業爛尾。

Partially finished homes surrounded by construction fencing

建築商Porter Davis 清盤，逾1700物業爛尾。 Source: AAP / Jono Searle

其中約250間房屋是接近完工，將會聯絡業主討論安排其他建築商接手。

這家建築公司上周進入清盤階段，留下客戶拼命尋求答案，逾1,700 套在維州和昆州的房屋爛尾

清盤人 Grant Thornton 一直在與員工、認證機構和屋主合作，為即將完工的房屋尋找解決方案。
A white, blue and grey display home with a bright blue sign reading, Porter Davis at the front.
More than 250 unfinished Porter Davis homes will be completed while liquidators will introduce replacement builders to other affected customers. Source: AAP / Jono Searle/AAP
清盤人已經確定逾250所房屋，預計有資格獲得居住證，並且能夠完工的房屋，知道距離完工還有多久。

Porter Davis的工作人員將聯繫這些客戶，告知他們接下來的步驟。

Grant Thornton將在未來一周向其他客戶介紹替代建築商，以便他們可以討論如何完成他們的建築。

超過20家建築商表示，願意幫助Porter Davis客戶完成建造房屋。

清盤人建議客戶仍然尋求自己的法律建議，以確保他們不會損害自己的保險權利。

Grant Thornton一位女發言人向法新社表示「對於所有Porter Davis的持份者來說，這是一個充滿壓力的時刻」，「我們感謝你在我們努力為客戶尋找替代選擇，和可能的解決方案時一直保持耐性。」
A man wearing a suit, tie and glasses who is standing outside.
Victorian Premier Daniel Andrews. His government is investigating whether Porter Davis failed to take out domestic building insurance for some customers. Source: AAP / James Ross
維州政府也在調查Porter Davis是否在收取客戶存款後，非法讓客戶沒有保險。

維州的建築商在接受超過1.6萬元的項目存款或任何資金之前，必須代表業主購買國內建築保險。

該要求屬於國內建築保險部長的強制要求。

維州州長安德魯斯周四表示「我們正在積極留意」，「我只是想提醒這個行業的每個人，法律適用於每個人，這不是選擇是否交保費的問題。」
更多內容

清盤建築商準完工物業連日受破壞 業主疑為不滿工人所為人人自危

【爛尾】建築成本暴漲 屋主「翻新中途」無奈變賣止蝕離場

【再有建築商倒閉！】爛尾樓苦主遍地 業界冀政府補貼成本



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 7 April 2023 2:21pm
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
Available in other languages
標籤
Australia