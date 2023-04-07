建築商清盤逾1700物業爛尾 政府調查有否違法

其中約250間房屋是接近完工，將會聯絡業主討論安排其他建築商接手。





這家建築公司上周進入清盤階段，留下客戶拼命尋求答案，逾1,700 套在維州和昆州的房屋爛尾





清盤人 Grant Thornton 一直在與員工、認證機構和屋主合作，為即將完工的房屋尋找解決方案。



More than 250 unfinished Porter Davis homes will be completed while liquidators will introduce replacement builders to other affected customers. Source: AAP / Jono Searle/AAP 清盤人已經確定逾250所房屋，預計有資格獲得居住證，並且能夠完工的房屋，知道距離完工還有多久。





Porter Davis的工作人員將聯繫這些客戶，告知他們接下來的步驟。





Grant Thornton將在未來一周向其他客戶介紹替代建築商，以便他們可以討論如何完成他們的建築。





超過20家建築商表示，願意幫助Porter Davis客戶完成建造房屋。





清盤人建議客戶仍然尋求自己的法律建議，以確保他們不會損害自己的保險權利。





Grant Thornton一位女發言人向法新社表示「對於所有Porter Davis的持份者來說，這是一個充滿壓力的時刻」，「我們感謝你在我們努力為客戶尋找替代選擇，和可能的解決方案時一直保持耐性。」



Victorian Premier Daniel Andrews. His government is investigating whether Porter Davis failed to take out domestic building insurance for some customers. Source: AAP / James Ross 維州政府也在調查Porter Davis是否在收取客戶存款後，非法讓客戶沒有保險。





維州的建築商在接受超過1.6萬元的項目存款或任何資金之前，必須代表業主購買國內建築保險。





該要求屬於國內建築保險部長的強制要求。





維州州長安德魯斯周四表示「我們正在積極留意」，「我只是想提醒這個行業的每個人，法律適用於每個人，這不是選擇是否交保費的問題。」









