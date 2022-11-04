【棟篤笑被批辱華】黃鶴：網絡負評不會改變我

一段近四分鐘的英文表演讓華裔棟篤笑演員黃鶴（Huang He）瞬間成為網絡熱話。





十月中，黃鶴在7號電視台的 Australia's Got Talent 節目中一段英文棟篤笑演出在推特上熱播，片段點擊量迅速超越 800 萬。大家都在問：「黃鶴是誰？她太好笑了。」





黃鶴接受 SBS 中文普通話節目 時說：「很意外，沒有想到大家的反應這麼激烈。」



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這是黃鶴轉行成為棟篤笑演員的第六年。她在中國出生長大、在美國進修並工作，及後在 2019 年的最後一天來到澳洲，專心發展自己的棟篤笑事業。



黄鶴 Source: SBS / He Huang

負面評論「不值得一提」

這段最初在推特發布片段，在被轉發到中文社交媒體所引發的反響同樣強烈，而強烈中也帶著一些刺耳的評價。





有網友說：「新冠沒所謂，剩女被罵一點不怨，自嘲本該是嘲諷自己，不是嘲諷自己所在的群體。」也有網友讚賞說：「我挺喜歡她的自嘲的，不過不是每個人都能欣賞這種玩笑。」





對此，黃鶴承認：「網上的負面評論曾經有幾天讓我覺得非常地沮喪，因為我從來沒有經歷過這些情況。」





但朋友與同行的支持，讓她得以很快就走出這個「充滿雜音的階段」。





「跟朋友聊、跟我身邊的同行聊，大家都覺得這完全不值得一提，因為這些評論並不改變我做一個脫口秀（棟篤笑）演員的本質，也不改變我。」



黃鶴棟篤笑演出片段中有關「新冠」和「剩女」的內容更令中國網民批評其「辱華」。面對如此批評，黃鶴回應時表示「愛怎麼說就怎麼說吧」。對於中國網絡上上升的民族主義，她因同為中國人而有著另一份理解。





「（中國）國內的疫情到現在還沒有結束，有些（中國）官方的宣傳會讓你覺得世界不想讓中國好，他們的信息非常不對稱。你既懂得英文又懂中文時，看待問題會比較正面、理性一點。」





「我覺得，我也是作為海外華人，經過留學生（階段）而得到一種認知。東西方文化、價值觀調和下，我覺得很能理解；因為他們從小長大在那個環境裡面，受的教育是容易讓你覺得你就是代表中國政府。」



黃鶴 Credit: He Huang 事實上，黃鶴做英文棟篤笑的目的之一正是試圖去改變對中國人的「刻板印象」。





「喜劇的核心其實是憤怒，是甚麼讓你覺得非常不爽、甚麼讓你覺得很悲哀，然後把它轉化成喜劇。」





「我試著在脫口秀（棟篤笑）裡去改變大家對中國人的看法。中國（人）不是代表中國政府的，我們就是獨立的個體，我們有自己的生活。」





她將這種努力形容為自己創作的動力，畢竟無論身在何處，每個人都無法改變自己的背景和成長印記。





「我在中國長大，我是中國人，然後我也是女性，這個是我無法改變的，我也很驕傲我是個中國人。」



「這三、四分鐘無法定義一個演員」

一夜之間成為熱話的黃鶴，入行以來的表演場次也達到了 1,000 場的「里程碑」。她表示，自己會認真記錄每一場的表演，正如她會同樣認真地對待每一個從自己口中說出的棟篤笑內容。





黃鶴表示，她衡量自己作為喜劇演員是否「優秀」的標準之一，是「你說出去以後你是否 comfortable（舒暢）」。





她顯然很清楚自己對於「優秀」喜劇演員的定義：「就是你覺得你這個觀點能否展示你作為一個喜劇演員或者作為一個人後面的支撐的理論價值觀…… 又能讓觀眾笑，這就是我的目標。」





她補充：「現在還差點火候。」



黃鶴 Credit: He Huang 她亦完全不認為，如今在網絡瘋傳的片段能夠代表「黃鶴風格」。她說：「這三、四分鐘是無法定義一個演員的。」而至於「黃鶴風格」究竟是怎樣的，她本人說仍在尋尋覓覓打磨中。





「你沒有甚麼捷徑，只能是不斷訓練、不斷跑場子（去演出）、不斷去積累，才能達到後面的效果。」





在黃鶴的清晰規劃中，通往「爐火純青」的路也許至少要走八到十年，因此目前「不太著急去過份（在網絡上）曝光自己」。





她最珍惜的，還是劇場及與現場觀眾的互動。





「在線上的話，你隔著屏幕，我在做表演的時候你可能在做飯、可能在睡覺、可能在上廁所，跟播客一樣。」





「但是在線下（現場）的時候，每一場的觀眾不一樣、觀眾的構成不一樣，你的段子停頓、（觀眾的）反應、跟他們的互動，都不太一樣，就是感覺你那一場就是一個小的 community、小社區的感覺。」





「我很享受這種感覺。」





