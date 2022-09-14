亞裔棟篤笑藝人：用自嘲打破種族刻板印象

「我這個年紀的中國人都已經買到自己的物業了——因為我們很擅長向親戚朋友要錢。」





如果這是白人講的笑話，可能會被視為種族歧視；但出自27歲的華裔棟篤笑藝人曹琬笛（Wandi Cao）口中，就成為引起澳洲觀眾哄堂大笑的「笑位」。





曹琬笛是參加本月雪梨藝穗節（Sydney Fringe Festival）棟篤笑節目《種族主義移民》（Racist Immigrants）的藝人之一。這群來自不同文化和語言背景的演員，用一個個笑話來反擊種族主義者。



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Wandi Cao is appearing at the Sydney Fringe Festival Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 曹琬笛在中國長大，在澳洲生活了6年。她在2020年開始表演棟篤笑，一開始是用普通話，但發現受眾僅限留學生，而為了擴大觀眾群，她在第二年改用英語表演。





她說，亞裔人士往往能直接聽懂她的笑話，儘管本地人可能需要稍長的時間來理解笑點，但她認為這是在「指引」人們了解亞洲文化。





「這不僅僅是關於刻板印象，而是關於這背後的故事——是甚麼讓我們的文化與眾不同......有時我開的玩笑是『好吧，你認為我很奇怪，我也認為澳洲人從中午12點開始喝酒很瘋狂』。」





她說，幽默能夠消除一些人可能存在的誤解。「作為亞洲人，我認為重要的是讓人們（感受到）我們的存在，因為通常我們被認為是非常安靜的、無辜的或毫無野心的人——所以我認為我的喜劇要講述一個關於『我們是誰』的不同故事。」



辛格和高塔姆一同提出了「種族主義移民」這一概念。 Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 辛格（Chetan Singh）又名Delhi Buoy，在今年的RAW喜劇全國決賽中獲得亞軍。他和同為印度裔的同行高塔姆（Aditya Gautam）提出了「種族主義移民」這一概念。





辛格在他的表演中嘲笑自己的口音：「我這種人真的很難到溝女，因為顯然只有當我提供電話費優惠時，女人才會喜歡這種口音。」





高塔姆說，做棟篤笑「唯一神聖的事情」是讓人們發笑，而澳洲觀眾非常願意自嘲。



當我們取笑他們時，他們笑得最厲害，這是非常獨特的。

「來自（南亞）次大陸的人不善於自嘲或聽別人取笑我們。在接受自己被開玩笑方面，這裡（澳洲）的文化要好得多。」





他說，表演棟篤笑令他感到與澳洲的聯繫更加緊密。「作為一個移民，我一直覺得自己是個局外人，但自從我開始做喜劇......我覺得我比以前被更多人聆聽，我覺得與澳洲和其他文化的聯繫更緊密，因為我覺得，『好吧，這就是我』，大家都懂的，大家的理解都是一致的。」





他說，所有移民都有一個不同的澳洲故事版本，這就是這個表演的特別之處。「聽到這些不同的（經歷），甚至在移民群體內，我們如何以許多不同的方式體驗澳洲......我們可以在不同的事情中發現有趣之處，然後在相同的事情中發現不同的有趣之處。」



高塔姆覺得，表演棟篤笑令他感到自己與澳洲的聯繫更加緊密。 Source: SBS / Richelle Harrison Plesse 曹琬笛說，幽默有助於促進理解和尊重。「我在喜劇中體會到的一件事是，我們都是人。有如此多的事情令我們與別不同，但也讓我們變得相似。」





辛格說他在舞台上感到有力量。「我覺得我對60、70、80，有時是100人說的話——是正在改變他們的生活，因為他們正在學習他們可能不知道的新東西，或者他們正在學習對事物的新觀點。」





「這是人們對我的某一方面的看法，作為一個印度人或一個外國人，我可以改變這一點，改變這種觀點。」



