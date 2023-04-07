【旅行治癒創傷】非牟利機構旅行項目改變生命

當走上碼頭，眺望大海時，安娜（Anna）第一次感受到長時間以來都未有感受過平和與樂觀。





現年18歲的安娜的童年並不安穩。她在 16 歲時第一次度假，這次旅行改變了她對生活的看法。





她說：「我感到非常自由。」





「在那一刻，我覺得我可以做任何事情。」





在隨後的日子裡，在新州旅行時，她第一次嘗試衝浪、浮潛和水肺潛水。





當踩著衝浪板在海浪中潛行時，她開始通過一個新視角來看待生活中的困難經歷。





她說：「當你在衝浪時，一個大浪打過來了，你從它的下面過去，你就成功避開了那個大浪......就是這樣。」





「你的問題就像大海，它真的很大，但你可以克服風浪。」



安娜說，十幾歲時的一次公路旅行改變了她對生活的看法。 Source: Supplied / Joanna Gibson 安娜在菲律賓出生，10歲時被收養，移居到澳洲。





這一次收養沒有成功，於是她在 12 歲時被安置在緊急護理中心中。 13 歲那年，她的第二次被收養也沒有成功。





安娜說，從一個地方搬到另一個地方使她患上了抑鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群（PTSD）。





她說：這就像你的肩膀扛著一袋磚頭......它真的揭開了很多傷疤，需要時間來癒合。





它現在仍然在癒合中。



重要的不僅僅是你去哪裡

通過非牟利機構 Professional Individualised Care 及其旅行項目計劃，安娜獲邀與一名資歷受認可的社會工作者，一起踏上為期四周的新州之旅。





該機構將兒童安置在專業治療護理人員的家裡，這些護理人員能夠支持其複雜的需求並與其建立穩定的關係。





旅行項目計劃是以德國的一個類似項目為模式，旨在為弱勢兒童提供人際聯繫、穩定的關係和積極的情感記憶。



在新州旅行期間，安娜享受了包括騎駱駝在內的新體驗。 Source: Supplied / Joanna Gibson 該機構與一些地區和部門合作，並從那裡獲得資金支持。





大多數被轉介者來自雪梨西部，許多往往來自不同的文化和語言背景。





每次旅行都是獨一無二的，這一計劃可以根據孩子的背景、興趣和文化需求進行安排，參與者大多都是青少年。





雖然大多數旅行都是澳洲境內游，但兩名參與者已經能夠到海外探親，並與他們在哥斯達黎加和新西蘭的親戚建立聯繫。





安娜在新州參觀了茶園、海豹岩、麥考瑞港、新月角、塔姆沃思、皮利加國家公園、貝特曼斯灣、諾拉、傑維斯灣和克魯努拉等地。





與安娜一起旅行的旅遊項目協調員吉布森（Joanna Gibson）說，對弱勢兒童來說，這些旅行帶來改變。





「在一天結束時，這不是關於你做了甚麼或你去哪裡，而是我們建立的關係，以及由此產生的關懷和成長。」





「擁有這些積極的記憶......讓你度過困難時期，這只是一個提醒，事情可以不同，希望這對他們的未來有啟發。」





Professional Individualised Care 的創始人兼首席執行官惠特利（Jarrod Wheatley）說，除了提供積極的體驗外，這些旅行還可以幫助人們了解兒童的護理計劃。





「像這樣的旅行，如果你花了（幾周）時間與一名社工一同公路旅行，該名社工可以更了解個別情況，並提供更加個性化的意見。」



她指這一個假期令她有不同的體驗。 Source: Supplied / Anna Coles 一路上的不同風景也能夠幫助將參與者與消極情緒隔離。





惠特利：「改變你的物理環境可以真正幫助改變你的情緒。」





「相對於坐在雪梨西部的一個辦公空間，在路上做這件事，有很好的體驗，這往往要有效得多。」





在旅行中，安娜和喬安娜還去露營、爬樹、泡溫泉、騎馬和騎駱駝，並躺在星空下。





她指「那真的是我生命中最美好的時光，我從未笑得如此燦爛，一直以來我都很沮喪。」





「遠離家鄉，但有機會探索......這真的開拓了我的思維，讓我看到了世界更廣闊的一面，而不是呆在自己的圈子裡，想著那些不好的東西。」



為甚麼童年記憶如此重要？

伍倫貢大學教育心理學專家柏根（Penny Van Bergen）教授表示，童年的經歷和記憶可以對成年後產生強大的影響。





她說：「我們的記憶對我們的自我意識很重要，它們給我們揭示了一些關於我們是誰的信息。」





「如果某人有一段創傷性的過往，曾遭虐待或被忽視，那麼在很長一段時間內都會帶著這些傷痕。」





柏根教授說，對於接受家庭外照料的兒童來說，擁有童年的積極記憶特別重要。





接受家庭外照顧的兒童特別脆弱，而且幾乎來自困難的背景，這可能會產生一系列負面的經歷。





這並不是說這些孩子不能茁壯成長，而是說他們會有脆弱，能夠獲得積極的經歷可以幫助減輕他們一些負擔，給他們一些快樂。





目前的生活成本危機讓許多家庭無法開展假期和旅行。





柏根說，有意義的經歷和積極的情感記憶並不需要通過昂貴的假期來獲得，而是可以通過在大自然中共度時光或開展不同活動來培養。





她說：「任何新奇的事物，任何令人驚訝或不尋常的東西......可能是在後院露營，或者只是去一個你從未去過的地方，而不是你通常去的海灘。」





「這不一定要花錢，但可能需要花點心思。」



持久的影響

安娜現在正過著她稱之為「正常成年人」的生活；應對日常開銷、學習和獨立生活。





她說，在度假之後，她感到更多的支持、自信，並且能夠為自己說話。





她說，這改變了她的生活。



安娜參觀了茶園、海豹岩、麥誇裡港、新月角、塔姆沃思、皮利加國家公園、貝特曼斯灣、瑙拉、傑維斯灣和克羅納拉。 Source: Supplied / Joanna Gibson 「我不再覺得無助或沒價值......我感到充滿力量。」





「它真的對我的生活產生了很大影響。」





安娜現在正在攻讀社區服務三級證書，她希望能夠幫助支持其他年輕人。





「我希望能夠幫助其他有需要的孩子，他們需要被理解，在他們無法擁有生活時給他們一個生活。」





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Embrace Multicultural Mental Health 支持來自不同文化和語言背景的人士。



「這甚至不是我的夢想，因為我從未幻想過可以有現在的成就。」







作為墨爾本國際喜劇節的一部分，里科特的 GRL/LATNX/DEF 將在Westin Three放映至 4 月 23 日。有些場次將有手語口譯。









赫伯恩 (Daniel Herborn) 是駐雪梨的自由撰稿人







