【避過一劫】雪梨新建獨立屋凌晨倒塌 一家三口僥倖逃出生天

一棟位於雪梨西南區康德爾園（Condell Park）新建的獨立屋週五(4月7日)凌晨4 點 30 分突然倒塌，租住在這棟兩層獨立屋的年輕家庭在睡夢中驚醒，僥倖逃生避過一劫。





女租客表示夫婦的睡房位於車房的上方，當日凌晨4點多他們一家人在酣睡中被掉落的天花板驚醒，房屋隨後不停搖晃，夫婦立即帶著孩子和三隻寵物從室內往外逃。不久，整棟房屋倒塌，現場猶如地震後的廢墟。





從現場拍攝的照片顯示，房屋的屋頂向地面傾斜，4輛汽車被埋在睡房的瓦礫下，電線從天花板上外露。



消防救援人員隨後趕到，把現場用黃色膠帶劃成禁區。救援人員表示新建的獨立屋倒塌實屬罕見，現場救援人員能協助的並不多。





新州消防和救援局主任杜伯里(Adam Dewberry)表示:「這宗意外並不尋常。這是一間新建的房屋。意外必須由監管機構向業主和保險公司進行調查。」





據了解，這棟獨立屋建有五間睡房和三間浴室，去年才建成，2022 年 11 月以每週 1,150 元價錢出租。 此獨立屋包括雙車庫、三間浴室和泳池。





據《每日郵報》報導，鄰居被半夜「爆炸聲」嚇了一跳。住在隔鄰的租客本傑明 (Christopher Benjamin) 表示，當他知道自己的房屋也是由同一建築商建造時，他感到憂慮。





本傑明表示:「今早我很害怕進入我的房屋。但業主告知我家的房子屬於不同的設計。」







