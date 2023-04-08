【網絡襲擊不斷】塔州學校學生敏感資料外洩

奧格爾維表示，相信今次網絡攻擊是由 一個與俄羅斯有聯繫的黑客組織Clop 所為。她亦表示，相信該組織獲得了數千份包括當地學生及他們父母姓名及地址的財務報表和賬單，並將有關資料在暗網上發佈。





州政府經已為有關人士設置求助熱線。





奧格爾維說：『我們將事件當作為一項嚴重事件來處理，亦會因應有關風險進行應對。』





同時，她亦表示已經啟動應急管理安排，亦明白事件讓所有塔州居民都感到關注。





奧格爾維說，黑客並沒有提出任何贖金要求，但聯邦政府的建議是，如果有人提出要求贖金亦不要支付。





塔州反對黨工黨於昨天（7／4）要求州長洛克利夫（Jeremy Rockliff）解釋事件。





工黨領袖懷特（Rebecca White）表示，由於奧格爾維拒絕向該黨解釋有關情況，所以她經已寫信給州長要求作緊急通報。





懷特表示：『洛克利夫需要告訴塔州民眾究竟發生了什麼事，政府會採取什麼措施來管理這項極其令人擔憂的數據外洩事件，亦要解釋受到影響的家庭可以獲得哪些支援及如何獲得有關支援。』





今次亦是一系列針對澳洲組織的網絡攻擊和數據遭外洩嘅最新一宗事件。



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