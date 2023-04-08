【韓珍又有新搞作】發視頻嘲諷國家殘障保險計劃是騙局

要點 一國黨參議員韓珍分享了一段嘲諷國家殘障保險計劃（NDIS）的視頻。

澳洲最高的殘障者權利和倡導機構表示這段視頻不符合澳洲人的精神。

澳洲最高的殘障者權利和倡導機構表示，一國黨領袖韓珍攻擊國家殘障保險計劃的視頻是「令人反感、並具仇恨和歧視」的情況，亦會進一步增加對殘障者的侮辱。





韓珍於昨天（7／4）在其社交媒體賬戶分享了一段諷刺國家殘障保險計劃的視頻，並以卡通人物的方式，嘲諷一些政治人物和話題。





最新的一個視頻指國家殘障保險計劃為一個「騙局」，並取笑殘障人士， 並指責工黨政府在該計劃上超支。 有表示一些只是有很少問題的人士，均可以獲得計劃的撥款。





視頻的一段說話指：『雖然國家殘障保險計劃在表面上聽起來不錯，是保障最弱勢的社群，但現實是該計劃是醜聞纏身、亦有許多騙局發生，令預政面對困境。』





澳洲殘障者組織在周五（7／4）發表的一份聲明中表示，譴責『一國黨今天發布令人反感、具仇恨和歧視的視頻，並通過無知的批評嘲笑殘障人士。』





該組織主席李妮可（Nicole Lee）在接受 SBS 新聞採訪時表示，這段視頻「令人震驚」，亦不符合政客們對社區標準的期望。





李女士說：『該段視頻令人深感不安。 我想讓韓珍明白，這是對普通澳洲民眾的攻擊，而她所做的完全是非澳洲人的行為。』







李女士又說，澳洲大約有兩成人是有殘障，而國家殘障保險計劃是支持了其中很大部分有殘障的人。





她又說：『殘障者已經經歷了社區中不少被污名化和歧視及剝削。像這樣的視頻讓他們在社區中所經歷的情況變得更糟，也為一些人提供了進一步針對殘障人士的一份許可，將社會的所有問題歸咎於他們。』



READ MORE Pauline Hanson wants Aussies to sponsor her YouTube series by buying her booze

李女士指出，國家殘障保險計劃讓殘障人士有機會與朋友、家人和伴侶建立日常關係，而不必充當照顧者的角色。





『我們獲得的東西並不比其他任何人多。 我們不是用來買遊艇或奢侈品。』





長期爭取支持國家殘障保險計劃的活躍分子、亦是首都領地的最高倡導機構「倡導包容」（Advocacy for Inclusion）的政策負責人華萊士（Craig Wallace） 表示，該視頻應該受到包括國家領導人在內的所有人的譴責。





『這段視頻激起了對殘障人士的仇恨，亦是對極度弱勢殘障者進行的下流和卑鄙的描述。 而視頻亦在耶穌受難日、一個應該是充滿著愛和反思的日子發布。』





華萊士說，視頻歪曲了一些可以獲得計劃支持的殘障人士的資格。





他說：『實際的情況是，國家殘障保險計劃是有許多限制，亦僅限於為患有永久性和嚴重殘障的人士使用。許多人仍在等待最基本的設備或個人護理，而其他一些人的申請亦被削減，而計劃需要進行長時間的評估和官僚主義亦令該計劃很難成為一個奢侈品。』





國家殘障保險計劃將成為聯邦預算案中其中一項最大的支出，預計到 2025/26 年，計劃的開支將超過 500 億元， 比每年在醫療保險計劃（Medicare）上的開支更高。





去年 10 月政府亦下令對該計劃進行檢討，以重新考慮有關支出。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 https://www.facebook.com/SBSCantonese/ https://mewe.com/p/sbscantonese">MeWe https://twitter.com/sbscantonese https://t.me/SBSCantonese 。

SBS 中文堅守 https://www.sbs.com.au/aboutus/how-we-operate https://help.sbs.com.au/hc/en-au/categories/360000173196-SBS-Radio- https://help.sbs.com.au/hc/en-au/articles/360002088155-Where-can-I-get-the-SBS-Radio-app- https://www.sbs.com.au/chinese/chinese/zh-hant/about-sbs-chinese







