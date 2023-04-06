自由黨表態反對原住民之聲入憲 達頓「出口術」難阻黨內分歧

自由議員布萊格（Andrew Bragg）已表示，會以個人身份向國會表達對法案支持，並繼續推動選民在公投時投贊成票。





布萊格向天空新聞表示，雖然其觀點與自由黨官方立場不同，但他認為有足夠空間表達此立場，因為自由黨從不阻止有人表達自己個人觀點。





聯邦自由黨昨日（周三）正式就這項議題表態之前，外界已經連續幾個月，一直猜測到底自由黨及達頓會採取甚麼立場。最終，在完成兩個小時的黨團會議之後，黨魁達頓就宣布會在公投中支持反對陣營。





但他亦強調，自由黨仍然支持在憲法中承認原住民的地位，但必須明確地反對總理提出的公投草案。他強調公投的目的，只為分化國家，相反自由黨則一直尋求團結。





達頓又話，他們亦支持原住民在各州同地區內成立自己的立法機構，但就應由各自議會決定。



我亦知道有原住民不贊成原住民之聲入憲，因為他們不相信此做法有用。 達頓

「一份原住民報告的建議，認為目前的州同地區原住民之聲已經很有效，而聯邦政府決定成立一個全國性的機構，反而可能會排擠在地方和社區的原住聲之聲。」





另外，達頓亦表示，他會推動對原住民之聲入憲草案的改革工作提出建議，希望能夠限制日後原住民之聲在國案推動議案的能力。





這項建議目的是回應早前有支持法案的人，主張原住民之聲入憲不應該只停留在象徵意義，而原住民的代表應在立法的初期、就有權向國會提供建議。





對於公投，自由黨亦採取與同性婚姻公投時不同的立場：黨內的前排議員不能在今次公投按各自立場投良心票，但按照自由黨的傳統、後排議員則仍然可以根據自己的喜好投票。





除了布萊格外，代表塔州的後排議員阿切爾（Bridget Archer）亦表示，她對自由黨的決定感到失望，而她會主場選民在公投時投贊成票。





黨魁達頓昨日亦已要求所有自由黨議員遵守黨的立場。「可能有數名後排議員想支持贊成陣營，但黨有黨規，影子內閣絕大部份成員毫無疑問已壓倒性地採納反對的立場。」





聯邦總理艾巴尼斯則認為國會之聲公投，不應淪為黨派政治角力的工具。





針對達頓認為，政府提出的憲法修正案所用的措辭有漏洞，需要限制或再次收緊憲法的措辭，艾巴尼斯就認為，在他與自由黨的多次會面中，自由黨並沒有提出任何替代措辭。



達頓只是試圖破壞公投。 艾巴尼斯

公投工作組成員的梅奧爾(Thomas Mayor)就認為，即使自由黨提出在原住民之聲公投中支持「反對」陣營，但他們已表達清晰的立場，有助推進有關公投的辯論。





同時，原住民事務部長貝妮表示，她連月來已經與原住民及托勒斯海峽島民進行磋商，以便在公投獲得最好的結果。





「達頓的批評是意料中事，亦是出於對方的執著，以及自由黨一貫反對工黨的立場。但國會之聲公投與政治無關，目的完全是為了縮窄原住民同其他澳洲人的差距。」







