反擊蔡麥會 中國由今日起在台灣海峽進行三日軍事演習

中國解放軍從今日起在台灣周邊展開三天演習， 台灣表示會冷靜應對。





新華社今日報道，中國人民解放軍東部戰區，按計劃於4月8日至10日在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和 「聯合利劍」演習。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。





台灣總統蔡英文於本星期初結束在危地馬拉共和國和國的「民主夥伴共榮之旅」訪問行程轉往中美洲國家貝里斯後，取道美國過境洛杉磯，於美國時間4月5日，與美國國會眾議院共和黨籍議長麥卡錫列在根總統圖書館。



美國眾議院議長麥卡錫（右）和台灣總統蔡英文於 2023 年 4 月 5 日在美國加州根總統圖書館舉行雙邊會議後舉行新聞發佈會後握手。 Source: EPA / ETIENNE LAURENT/EPA 此舉引來中國猛烈批評，並指美國有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。





去年八月，時任美國眾議院院長佩洛西率團訪旋風式訪問臺灣一日，亦觸發台海關係緊張。佩洛西到訪前，中國已多次譴責此行。



去年八月初，時任美國議院院長佩洛西率團訪旋風式訪問臺灣一日，觸發台海關係緊張。 Credit: AP 佩洛西結束訪台行程後，中國解放軍於當地時間周四（8月4日）中午12時開始，進行幾十年來，在台灣周遭舉行最大規模的軍事演習。在臨近台灣的福建省平潭，許多媒體捕捉到解放軍軍用直升機飛過，空中還能看到有火箭彈向台灣海峽方向發射。中國官方聲稱的「重要軍事演訓行動」。



