【垃圾無人收】工人罷工要求改善薪津

而工人們早上亦到Cleanaway公司 位於Erskine Park 的中心外集會，抗議公司無視工人們反對延長輪班時間和降低加班費用，並進行 24 小時罷工。





而在雪梨市中心、Randwick、Erskine Park 和 Silverwater 地區以及在堪培拉的垃圾在未來的 24 小時內將無人收取。 受影響的包括住宅和商業地區人士。





新州及昆州運輸工人工會秘書奧爾森（Richard Olsen）聲稱工人正「受到可怕的待遇」。





奧爾森說：『垃圾工人短缺為工人帶來了巨大壓力，他們比要求工作得更快和更長時間，而 Cleanaway 是試圖令情況更加惡化，只會增加工人的危險壓力，讓他們在社區的街道上匆匆地工作。』





奧爾森表示，雖然早前的罷工行動，經已令 Cleanaway與 工人之間達成了更公平的協議，但他表示，員工仍然面對著對他們的收入和工作時間不公平和不可持續的攻對待。





而Cleanaway 公司則發表了一份聲明指，是支持工人的罷工權利。





聲明又指：『Cleanaway一直在與員工進行談判，以達成對各方公平合理的企業協議。』





Cleanaway 表示，在上一次罷工之後已提出修改後的建議。





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