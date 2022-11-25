澳航醞釀罷工 料數百萬人聖誕旅行受阻

未來幾周的 24 小時工業行動可能會在聖誕假期間引起國內航班的混亂，但澳洲空中服務員協會副主席麥克馬納斯 (Angela McManus) 表示，工作人員只想被傾聽。





她向Today表示：「我們最不想做的就是擾亂客戶，這不在我們的意願中。」





工會聲稱，新冠疫情導致兩年的薪金被凍結，因而令他們損失數萬元。





罷工決定可能會擾亂數百萬名澳洲人的聖誕旅行，但工會尚未宣佈擬議的工業行動日期。





麥克馬納斯說：「在我們提出行動申請時，談判已經停滯。」





「我們前幾天才得到結果，我們有四周的時間來採取行動。」





「罷工行動從來沒有計劃在聖誕節之前，我們也從未說過我們將實施我們在投票中提出的所有條件。」





工會表示，成員希望加薪，並提議改變工作時間，包括取消減少休息時間。





新協議的談判仍在繼續，澳航猛烈抨擊罷工行動是「非常令人失望的一步」。





澳航發言人說：「工作人員說他們會盡量減少任何工業行動對客戶的影響，我們敦促他們信守諾言。」





「我們提出的提議包括每年加薪 3% 以及超過 7000 元的獎金。」





「機組人員也將獲得價值約 6000 元的 1000 股股票。」





澳航表示，工會要求的班次長度變化與適用於澳洲其他國內航空公司工作的機組人員相同。





發言人說：「機組人員在輪班期間的最長工作時間仍然相同，如果輪班時間更長，他們將獲得高達 300% 的加班補償。」





「我們希望我們現有的機組人員能夠操作我們的新空中客機 A321XLR，我們將繼續為實現這一目標進行談判。」



READ MORE 澳航將於2023年1月重啟香港航班 澳洲標誌性公司「榮獲」年度最離譜服務大奬！



