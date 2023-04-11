中國副外長馬朝旭本周訪澳將進行「政治磋商」

中方證實外交部副部長馬朝旭將應邀訪問澳洲和斐濟。預計他將和澳洲官員討論兩國領袖去年會面時所達共識的一些細節。

Ma Zhaoxu

中國外交部副部長馬朝旭。 Credit: Foreign Ministry of China

貿易部長費雷爾（Don Farell）訪華之前，澳中高級官員正緊密互訪。
外交貿易部副秘書長茵德（Tim Yeend）上星期已在北京與中國商務部副部長王受文會談


中國外交部發言人汪文斌昨日（4月10日）被問到副外長馬朝旭即將訪澳的報道時，證實他應邀在本周訪問澳洲和斐濟，「並舉行新一輪中澳外交部政治磋商。」

馬朝旭曾任中國外交部發言人，於2013至2016年任中國駐澳洲大使，當時正值兩國關係從「蜜月期」下滑。他之後出任駐聯合國代表，並於2019年擢升外交部副部長。

這將是繼上月
中國人民解放軍代表團在坎培拉與澳洲國防部官員舉行雙邊安全會談
後，再有中方官員來澳，馬朝旭也是6年來訪澳的最高級官員。不過兩國均未就此行提供更多詳情。
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中國官媒《環球時報》撰文指，馬朝旭在外交部、國防部和貿易部官員舉行會談後訪澳，「表明中澳正在恢復不同領域和級別的溝通渠道。」報道預計雙方將討論兩國領袖去年會面時所達共識的一些細節。

此行相信是為
費雷爾即將訪華
及總理艾巴尼斯可能在未來訪華而鋪路。此前有報道稱
中方已「原則上」向艾巴尼斯發出邀請
，但他後來澄清並未受邀。

外交部長黃英賢和助理貿易部長艾爾士（Tim Ayres）已在近期訪華。而
地方層面
，繼維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）之後，西澳州長麥高文（Mark McGowan）證實將於4月17日起訪華5日，昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）也考慮在年內出行。

另外，馬朝旭此次南行還會訪問斐濟，相信是試圖與被視為親西方的新政府搞好關係。

斐濟當局曾在2018年將台灣駐該國機構更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，但在新政府上台後，於上月恢復「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」的舊稱及外交特權。
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Published 11 April 2023 12:44pm
By Koma Cheng
Source: SBS