中國副外長馬朝旭本周訪澳將進行「政治磋商」

中國外交部發言人汪文斌昨日（4月10日）被問到副外長馬朝旭即將訪澳的報道時，證實他應邀在本周訪問澳洲和斐濟，「並舉行新一輪中澳外交部政治磋商。」





馬朝旭曾任中國外交部發言人，於2013至2016年任中國駐澳洲大使，當時正值兩國關係從「蜜月期」下滑。他之後出任駐聯合國代表，並於2019年擢升外交部副部長。





這將是繼上月 中國人民解放軍代表團在坎培拉與澳洲國防部官員舉行雙邊安全會談 後，再有中方官員來澳，馬朝旭也是6年來訪澳的最高級官員。不過兩國均未就此行提供更多詳情。



中國官媒《環球時報》撰文指，馬朝旭在外交部、國防部和貿易部官員舉行會談後訪澳，「表明中澳正在恢復不同領域和級別的溝通渠道。」報道預計雙方將討論兩國領袖去年會面時所達共識的一些細節。





另外，馬朝旭此次南行還會訪問斐濟，相信是試圖與被視為親西方的新政府搞好關係。





斐濟當局曾在2018年將台灣駐該國機構更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，但在新政府上台後，於上月恢復「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」的舊稱及外交特權。





