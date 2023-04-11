中國副外長馬朝旭本周訪澳將進行「政治磋商」

貿易部長費雷爾（Don Farell）訪華之前，澳中高級官員正緊密互訪。。
中國外交部發言人汪文斌昨日（4月10日）被問到副外長馬朝旭即將訪澳的報道時，證實他應邀在本周訪問澳洲和斐濟，「並舉行新一輪中澳外交部政治磋商。」
馬朝旭曾任中國外交部發言人，於2013至2016年任中國駐澳洲大使，當時正值兩國關係從「蜜月期」下滑。他之後出任駐聯合國代表，並於2019年擢升外交部副部長。
這將是繼上月後，再有中方官員來澳，馬朝旭也是6年來訪澳的最高級官員。不過兩國均未就此行提供更多詳情。
中國官媒《環球時報》撰文指，馬朝旭在外交部、國防部和貿易部官員舉行會談後訪澳，「表明中澳正在恢復不同領域和級別的溝通渠道。」報道預計雙方將討論兩國領袖去年會面時所達共識的一些細節。
此行相信是為及總理艾巴尼斯可能在未來訪華而鋪路。此前有報道稱，但他後來澄清並未受邀。
外交部長黃英賢和助理貿易部長艾爾士（Tim Ayres）已在近期訪華。而，繼維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）之後，西澳州長麥高文（Mark McGowan）證實將於4月17日起訪華5日，昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）也考慮在年內出行。
另外，馬朝旭此次南行還會訪問斐濟，相信是試圖與被視為親西方的新政府搞好關係。
斐濟當局曾在2018年將台灣駐該國機構更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，但在新政府上台後，於上月恢復「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」的舊稱及外交特權。
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