針對中國駐法國大使盧沙野質疑烏克蘭主權 近80名歐洲議會議員呼籲驅逐他出境

近80名歐洲議會議員在剛過去的星期日，於法國報章《世界報》發表公開信，呼籲法國外長回應這樣的「攻擊」，不應袖手旁觀。





事情源於中國駐法國大使盧沙野於上周五，在法國電視節目播放的訪問內容。他被問到克里米亞是否屬於烏克蘭時，盧沙野表示，歷史上它是俄羅斯的一部分，並且是由前蘇聯領導人赫魯曉夫把它交給烏克蘭的。





「這些前蘇聯國家在國際法上並沒有實際的地位，因為沒有國際協議來確定它們的主權地位。」



近80名歐洲議會議員於法國報章《世界報》呼籲驅逐中國駐法國大使盧沙野出境。 法國政府於訪問播出後回應，周六深夜，法國外交部發言人表示，對盧沙野相關言論感到「驚愕」，並要求中國當局澄清立場。





法國外交部發言人續稱，關於烏克蘭，包括克里米亞在內，1991年國際社會整體承認了其國界，中國也包括在內。發言人補充說，中國需要澄清這些評論是否反映其立場。法國與其盟友於此事的立場「完全的團結一致」，並指如烏克蘭等的國家，是經歷「幾十年的壓迫」後獲得了獨立。





烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）譴責盧沙野的評論很「荒謬」。波多利雅科在他的 Twitter 發帖，指「和平守護者」是會譴責侵略。



「一個真正的「和平守護者」應該努力推廣這些原則，並譴責侵略、屠殺或吞併外國領土的行為。他不應該鼓勵侵略者繼續擴張，對國際法的違規視而不見，或者允許侵略國家為了『面子』而犧牲受害者和正義。國際行為者尊重這些原則對於維護世界的和平、穩定和正義至關重要。」





事情發酵 歐盟外交部和歐洲議會譴責盧沙野並呼籲驅逐他出境





愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海國家，對中國駐巴黎大使質疑類似烏克蘭這樣的前蘇聯國家主權表示失望。





歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日表示，盧沙野的言論「不可接受」。





近80 名歐洲議會議員於法國報章《世界報》發表公開信，呼籲法國外交事務部長科隆納對這樣的「攻擊」要作回應，不應袖手旁觀。



近80名歐洲議會議員呼籲法國外交事務部長科隆納要正視中國駐法大使的言論。 Credit: Yuichi Yamazaki/AP 「戰狼」式極端言論 不容忽視





公開信指出，中國駐法國大使盧沙野先生於4月21日在LCI電視台上發表具侵略性言論，這些言論明顯違反國際法，對法國歐洲合作夥伴國家的安全構成威脅。盧沙野大使公開表示，前蘇聯共和國在國際法上並無有效地地位，並辯稱「沒有國際協議來確定他們的地位」。





這種言論遠超出可接受的外交發言範圍，屬於「戰狼」式極端言論，不容忽視。議員們要求法國政府對此做出回應。公開信又指出，盧沙野並非首次發表無恥和帶貶意的言論，較早前他就指台灣人民一旦被北京管治，他們便要接受「再教育」。





參與發表公開信的議員補充，在歐洲因俄侵略烏克蘭而戰火紛飛之際，民主世界必須向獨裁國家發出明確的信息，以捍衛盟友的主權。



歐洲議會。 Credit: Belga/Sipa USA 「在最近的過去，法國政府已經迅速採取行動，驅逐了那些發表不當言論的外交官。正是考慮到這些先例，我們要求你宣布盧沙耶大使為不受歡迎的人，以回應他完全不可接受的行為。」





路透社曾就此向中國外交部查詢但尚未有回應。



