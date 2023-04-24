詐騙短訊氾濫 當局擬推新規打擊知名機構冒充者

澳洲競爭及消費者公署的數據顯示，2570萬名居民在2022年至少有半數人收到過一次詐騙短訊。





有見及此，聯邦政府下月發表的財政預算案，將撥款1000萬元打擊針對個人及企業的網絡安全犯罪。其中，當局將成立一個短訊寄信人身份登記冊（SMS sender ID Registry），幫助電訊公司辨認騙徒。



通訊部長魯能（Michelle Rowland）表示，該登記冊將參考英國和新加坡的類似措施，旨在確保受信任的機構不會被盜用名字。





「以澳洲郵政為例子，很多人收到聲稱來自澳洲郵政的包裹，詢問是否在家，包裹正在路上。騙徒在做的是，使用不同的電話號碼，但抬頭卻是看起來正確的公司名稱。」





「登記冊就記下澳洲郵政提供的合法電話號碼。如果騙徒使用不同的號碼（來冒充澳洲郵政），電訊公司就會禁止該訊息發出。」





她表示，雖然未有打擊找的一勞永逸的方式，但過去一年的努力取得一點成效。「自去年7月起，我們要求電訊公司有系統去發現、追蹤和攔截詐騙短訊。約900萬條短訊被攔截，另有約5億個詐騙電話被攔截。」





當局預計短訊寄信人身份登記冊需要12個月來建立和開始運作。





