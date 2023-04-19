【網絡攻擊不斷】國際黑客：澳洲人最易入手 是「世上最蠢」

近年來，針對澳洲大型機構的網絡攻擊越來越頻繁，而且往往與俄羅斯網絡犯罪組織有關。





上月，澳洲一間著名金融機構 Latitude Financial 亦受到網絡攻擊，公司客戶的個人資料被盜，受影響的客戶估計 610 萬人，客戶紀錄包括姓名、地址、電話號碼和出生日期被網絡黑客盜取。





據 澳洲廣播公司（ABC） 報導，雖然當局一直沒有真正公開黑客組織，但網絡安全專家已追溯到該組織就是世上最大的黑客網絡組織 REvil，該組織在 2020 年和 2021 年發動了數十次網絡攻擊，獲超過 2 億美元收入。





一位名為 Kerasid 的黑客，自稱是 REvil（全名 Ransomware Evil ）組織的頭號人物，他對於洩露機密數據沒有任何悔意，更向傳媒直言：「我喜歡盜取數據，澳洲人是最容易攻擊的目標，也是『世上最愚蠢的人』。」





Kerasid 向澳洲廣播公司（ABC）說：「這是一種站在世界之巔的感覺，大地在我腳下，沒人能及。」（Great, It’s a feeling of being on top of the world, like nobody can touch you）





記者問：「你認為澳洲人最易成為目標？」（Do you see Australia as an attractive target? ）





黑客回答指：「我告訴你，澳洲人是世上最蠢的人，他們無緣無故有很多錢，有很多錢卻毫無智慧。」（Yes, let me tell you something. Australians are the most stupidest humans alive, and they have a lot of money for no reason, alot of money and no sense at all.）





REvil 是一個複雜的網絡犯罪組織，組織僱用不同地區網絡黑客，黑客竊取敏感數據後，會使用組織的勒索軟件應用程序進行加密。





黑客會與受害者談判，在網站上公開發布一些私人數據，讓受害者難堪要脅受害者支付贖金。黑客及組織更會聯繫傳媒記者，進行採訪交談，使他們引起很多關注。獲得贖金後，黑客及組織就會平分款項。



黑客 Kerasid 表示，他以黑客身份已賺了數百萬美元，並在東歐和英國之間自由出入生活。





根據最新的 Targeting Scams 報告，2022 年澳洲人因詐騙而損失了創紀錄的 30 億澳元，平均每位受害者損失 20,000 澳元。這數字比前一年記錄激增 8 成。





去年，澳洲最大私人健康保險公司 Medibank 事件成為澳洲史上最大規模的黑客攻擊，數百萬計澳洲人的個人信息被暴露在黑客暗網上。





俄羅斯黑客在 去年10 月以 Medibank 為目標，竊取其公司數百萬份客戶私人健康文件，並要求該公司支付 1500 萬澳元贖金，否則黑客組織會將所有私人資料發佈到暗網上。





電訊及互聯網供應商Optus去年中亦受到重大網絡攻擊，數百萬客戶的私人資料包括姓名、出生日期、電話號碼、電郵地址、駕駛執照號碼、護照號碼或地址被黑客竊取。

