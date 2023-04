【網絡攻擊不斷】國際黑客：澳洲人最易入手 是「世上最蠢」

近年來,針對澳洲大型機構的網絡攻擊越來越頻繁,而且往往與俄羅斯網絡犯罪組織有關。





上月,澳洲一間著名金融機構 Latitude Financial 亦受到網絡攻擊,公司客戶的個人資料被盜,受影響的客戶估計 610 萬人,客戶紀錄包括姓名、地址、電話號碼和出生日期被網絡黑客盜取。





據 澳洲廣播公司(ABC) 報導,雖然當局一直沒有真正公開黑客組織,但網絡安全專家已追溯到該組織就是世上最大的黑客網絡組織 REvil,該組織在 2020 年和 2021 年發動了數十次網絡攻擊,獲超過 2 億美元收入。





一位名為 Kerasid 的黑客,自稱是 REvil(全名 Ransomware Evil )組織的頭號人物,他對於洩露機密數據沒有任何悔意,更向傳媒直言:「我喜歡盜取數據,澳洲人是最容易攻擊的目標,也是『世上最愚蠢的人』。」





Kerasid 向澳洲廣播公司(ABC)說:「這是一種站在世界之巔的感覺,大地在我腳下,沒人能及。」(Great, It’s a feeling of being on top of the world, like nobody can touch you)





記者問:「你認為澳洲人最易成為目標?」(Do you see Australia as an attractive target? )





黑客回答指:「我告訴你,澳洲人是世上最蠢的人,他們無緣無故有很多錢,有很多錢卻毫無智慧。」(Yes, let me tell you something. Australians are the most stupidest humans alive, and they have a lot of money for no reason, alot of money and no sense at all.)





REvil 是一個複雜的網絡犯罪組織,組織僱用不同地區網絡黑客,黑客竊取敏感數據後,會使用組織的勒索軟件應用程序進行加密。





黑客會與受害者談判,在網站上公開發布一些私人數據,讓受害者難堪要脅受害者支付贖金。黑客及組織更會聯繫傳媒記者,進行採訪交談,使他們引起很多關注。獲得贖金後,黑客及組織就會平分款項。



黑客 Kerasid 表示,他以黑客身份已賺了數百萬美元,並在東歐和英國之間自由出入生活。





根據最新的 Targeting Scams 報告,2022 年澳洲人因詐騙而損失了創紀錄的 30 億澳元,平均每位受害者損失 20,000 澳元。這數字比前一年記錄激增 8 成。





去年,澳洲最大私人健康保險公司 Medibank 事件成為澳洲史上最大規模的黑客攻擊,數百萬計澳洲人的個人信息被暴露在黑客暗網上。





俄羅斯黑客在 去年10 月以 Medibank 為目標,竊取其公司數百萬份客戶私人健康文件,並要求該公司支付 1500 萬澳元贖金,否則黑客組織會將所有私人資料發佈到暗網上。





電訊及互聯網供應商Optus去年中亦受到重大網絡攻擊,數百萬客戶的私人資料包括姓名、出生日期、電話號碼、電郵地址、駕駛執照號碼、護照號碼或地址被黑客竊取。