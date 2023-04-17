澳洲人去年被騙逾30億元！「某類騙案」佔損失金額一半

2022 年，澳洲人一年因被詐騙而損失的金額高達 31 億澳元，創下歷史新高。相比 2021 年，損失金額增長接近八成。





根據澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 公佈的最新的 針對性詐騙報告 (Targeting Scams report) 顯示，投資詐騙 ("investment scams") 是損失最慘重的類別，金額達 15 億澳元；其次為 遙距操控詐騙 ("remote access scams"; 損失金額達 2.29 億元) 以及付費轉移詐騙 ("payment redirection scams"; 2.24 億元)。





去年，競消公署的 Scamwatch 接獲接近 24 萬份詐騙個案報告，與 2021 年相比按年下跌 16.5%。但是，詐騙損失的總金額卻按年上升 5.69 億澳元。





去年，每名詐騙受害者平均所遭受的損失增加了 50% 以上，平均達到近 20,000 澳元。





澳洲競爭及消費者公署副主席洛伊 (Catriona Lowe) 說：「澳洲人在 2022 年被詐騙的金額創下新的紀錄，但是真正的詐騙損失比實際金額更高。與此同時，詐騙案對受害者及其家人或生意亦會造成精神上的痛苦。」





公署認為，被詐騙金額急劇增加是因為騙徒以新技術欺騙受害者。



洛伊表示，騙徒的手法越來越複雜。





她說：「我們已經看到了很多令人震驚的新詐騙手法，極難被識破。包括冒充合法組織的官方電話號碼、電郵地址和網站，與真實資訊出現在同一個詐騙短信。」



澳洲人目前比以往任何時候都更有可能成為騙案的受害者。 澳洲競爭及消費者公署副主席洛伊 (Catriona Lowe)

她續指：「非常明顯地，我們需要政府、執法部門和私營企業互相協調，來更有效打擊詐騙。」





洛伊表示，競消公署一直向政府提供專業知識和支援，為建立澳洲全國反詐騙中心而做準備。 她說：「最終的目的是讓澳洲成為騙徒最難應對的目標。」





更讓人擔憂的是，報告顯示，2022 年，澳洲脆弱社群的財產損失亦打破紀錄。





殘疾人士的財產損失高達 2,270 萬澳元，與前一年相比暴增 71%。與此同時，原住民損失的金額亦高達 510 萬澳元，按年增加 5%。





此外，多元語言文化背景社區亦被詐騙 11,418 次，損失金額高達 5,600 澳元，比前一年增長 36%。



ACCC calls for united front as scammers steal over $3bn from Australians. Source: Supplied / Australian Competition and Consumer Commission 洛伊對此表示擔憂：「我們的報告顯示，來自多元語言與文化社區的人在一系列騙案類型中的財產損失所佔比例明顯過高。(他們) 佔身份盜竊騙局損失金額的四份之一以上 (27.9%)，亦佔整體損失大約三份之一 (32.7%)。」





「這是一個令人擔憂的趨勢，迫切需要政府和私營企業，並與消費者權益組織的參與下，齊心解決。」



競消公署建議，採取三管齊下的方式來應對詐騙。





洛伊說：「首先，我們需要通過中斷電話、短信、電子郵件、社交媒體通訊或騙徒試圖聯絡潛在受害者的其他方式，阻止騙徒接觸潛在受害者。」





「其次，我們需要確保消費者得到最新支援資訊，以便他們識破騙局。最後，我們需要採取有效措施，防止資金被轉移。」





去年年底，澳洲一連串大規模數據洩漏事件後，成千上萬的澳洲人在面對詐騙問題時將更為脆弱。





洛伊說：「在關鍵部門——即銀行、電信公司和數碼平台——之間及內部，以及在監管機構之間，依然存在巨大的差距...... 騙徒會瞄準最薄弱的環節。」



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