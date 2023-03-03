【社交媒體詐騙】受害人突變「加害者」？ 受害者頓成眾矢之的

阿布巴卡爾（Hafiz Muhammad Abubakar）在一個臉書（Facebook）租房騙局中，被一名用戶名馬利克（Wali Malik）的用戶騙了數百澳元，他對此非常憤怒。





但馬利克並不是一個騙子，他也是眾多飽受壓力、困惑和恐懼的受害者之一。





馬利克（Waliullah Malik）自己也被騙了數百澳元——但這只是開始。





一場精心策劃的騙局盜取了馬利克的身份。該騙局專門針對一個由巴基斯坦公民組成的臉書社區小組中的臨時簽證持有人。該小組有二萬四千名成員。





幾名巴基斯坦移民抱怨，一名用戶在群裡發佈房屋和汽車的出租信息，騙取了至少 6000 澳元，並盜用受騙者的名字來逃避責任。



「完全被嚇壞」

今年 2 月初，持過橋簽證的 27 歲的馬利克回復了用戶名為肖伊布（Muhammad Shoaib）有關租車的的帖文。





肖伊布發送了駕照照片給馬利克以驗證身份。這讓最初擔心租車是騙局的馬利克放下戒心。作為交換，馬利克亦基於「合同目的」向「肖伊布」提供了他的聯繫方式和駕照副本。





在預付了 330 澳元後，他根據指示前往雪梨西部的一個停車場取車，但停車場空無一人。





兩周後，他登入 Facebook 後，發現自己的名字、個人照片和駕照被發佈在了其它群裡。新的受騙者指責「馬利克」欺騙了他們。





此時，馬利克才意識到騙子盜用了他的身份。





「不同的人都在分享（我的詳細資料），說「這傢伙是個騙子」。這對我的信譽損害很大。說實話，我無法入睡。」他說。



論壇上的人公開稱他是騙子。現在，馬利克向群組上的幾十個人發送信息，解釋他的身份被盜用。





「所有這些人都被騙了，我試圖解釋這個事情——這不是我，我實際上是被騙了，沒有人知道他們的真名。」





他說，警方告訴他，問題十分複雜，而且受害者只能對在澳洲境內的騙子作出指控。





新州警方證實，他們已經開始對馬利克事件進行調查。





「提高警惕，永遠不要相信任何人」





一些國際學生和持臨簽的畢業生在澳洲競爭極為激烈的租屋市場上尋找住屋，27歲的阿布巴卡爾是其中之一。





在搬出朋友的房子後，阿布巴卡爾急於尋找新住所，他在 facebook 群組中見到「馬利克」的帖文，指在雪梨西部有空房出租。的評論，稱在悉尼西部有一個空房。





在騙子催促支付預付款後，阿布巴卡爾支付了 310 澳元的保證金等，並收拾行李準備搬家。直到這名男子封鎖他的電話和短信，他才發現一切都是騙局。





阿布巴卡爾說：「他給了我他的手機號，打了很多次電話給我，以獲取我的信任，甚至用同一個手機號碼開了一個 PAY ID。這是我信任他的原因。他也給了我他駕照上的地址。」





據稱詐騙者還與阿布巴卡爾以烏爾都語交談，進一步拉近了兩人間的關係。





阿布巴卡爾表示，他認為自己有義務在社群網頁上發佈出「馬利克」的詳細資料——直到他意識到自己是在公開羞辱一位有著相似經歷的受害者。





阿布巴卡爾說：「我想警告其他人，特別是通過 Facebook 群組尋找住屋的人，他們需要提高警惕，永遠不要相信任何人。」





「（新移民）無法事先檢查（房間），而且急於搬到一個新地方。出了機場後，他們需要找個地方住。」





他說，儘管自己作為國際學生，已經在雪梨完成了資訊科技的學位，但還是被騙，這讓他「倍感壓力、崩潰和尷尬」。





而他並不是唯一一遭遇騙局的人。 SBS 新聞採訪了其他三人，他們都被同一個人騙了。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）詐騙監察服務機構 Scamwatch 注意到，隨著澳洲房屋空置率下降，臨時簽證持有者，特別是國際學生被剝削的情況有所增加。





根據 2021 年有關報告中的最新數據，來自文化和語言多樣性（CALD）社區的居民舉報了詐騙共 14060次，共損失了 4200 萬澳元，與前一年相比增加了 88%。





來自CALD社區的居民損失的中位數為 1200 澳元，而非 CALD 居民的損失為 845 澳元。



如何保護自己不被詐騙？

Scamwatch 建議臨時簽證持有人避免在尋找住處時簽訂非正式協議。他們應該警惕，因為騙子將目標放在那些在分類廣告或社交媒體上發佈信息指他們正在尋找房間的人身上。





Scamwatch 警告，在支付任何金錢包括保證金或租金之前，人們應該檢查他們想要租的房產。合法的房東不太可能向潛在的租戶收取費用。





在給 SBS 新聞的一份聲明中，Meta公司表示，它致力於打擊虛假賬戶，同時建議人們採取措施，以防被騙。





該發言人在一份聲明中說：「騙子在任何網絡環境中都是一個挑戰，（Facebook 中的）marketplaces 亦不例外。」





「我們致力於維護我們服務的完整性，並投入大量資源和技術解決方案，以保護我們的社區免受虛假賬戶和其他不真實行為的影響。」





「我們也鼓勵用戶採取措施保護自己，例如事先在網上查看有關賣家的評論，在看到出售的物品之前不要付款，並使用提供強有力保護的支付方式。」





SBS新聞已聯繫涉嫌詐騙者予以置評。





