「我的健康記錄」My Health Record 推出全新手機 App 應用程式

澳洲政府數碼健康服務部（Digital Health Agency）推出全新的「我的健康記錄」（My Health Record）手機 APP 應用程式。
新的手機 APP 應用程式名為「My Health」，是因應 2021-22 年度查詢及瀏覽「我的健康記錄」的數量激增 292%而創建的，目的是讓澳洲人更方便快捷地找到所需要的個人健康及醫療信息。
如何下載「My Health」App 應用程式？
「My Health」App 應用程式可在 iPhone 和 Android 手機上免費下載。 Android 用戶需要使用操作系統 9（於 2018 年 8 月發布）或更高版本的手機才能運行該應用程式。而 iPhone 用者則需使用 iOS 15（於 2021 年發布）或更高版本才能下載使用。
App 應用程式在 和 中均列為「My Health Gov」，對於 和 手機，可點擊鏈接下載。
「My Health」App 應用程式提供哪些資料？
用戶可以把個人的「我的健康記錄」（My Health Record）連接到「My Health」App 應用程式，之後就能在手機上更快捷找到個人健康資料。顯示資料包括：醫療時間表﹑藥物信息和病史﹑病理結果﹑包括 COVID-19 測試結果﹑疫苗接種史和即將接種的疫苗﹑過敏資料﹑住院總結等。
澳洲政府數碼健康服務部（Digital Health Agency）表示，任何更新於「我的健康記錄」（My Health Record）的信息會自動下載到「My Health」App應用程序中。
用戶還可以與醫護人員分享健康記錄，或查閱授權查看他人記錄，例如年幼孩子的健康記錄。
「My Health」App 應用程式如何保護個人資料？
澳洲政府數碼健康服務部同時表示，該應用程序具多項安全功能來保護用戶個人資料信息。
跟 Medicare App 應用程序不同，「My Health」App 應用程式不會要求用戶先登錄 MyGov，而是依賴手機設備的保安功能，例如是手機的登入密碼或指紋登錄等。
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26/01/202309:43
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