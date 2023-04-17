【網絡盜用新手法】雪梨華人Telegram遭騙驗證碼 警方：提防被冒名欺詐

雪梨有華人使用跨平台即時通訊軟件Telegram時，被盜取Telegram帳號，不法份子利用盜取的帳號冒充好友發訊息。警方指，社交網站遭盜用，有可能遭不法之徒，冒名進行欺詐，呼籲有關用戶向政府網站ScamWatch舉報，同時通知有關的社交媒體。

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有雪梨華人社交網站帳號遭盜用，警方呼籲提防遭冒名進行欺詐。 Credit: supplied

要點
  • 雪梨多個華人的Telegram帳號遭盜用，警方建議向Scamwatch舉報。
  • 雪梨華人張小剛在Telegram收到假冒朋友訊息，要求截圖，他認為對方想騙取驗證碼，繼而控制他的帳號。
  • 新州警務處聯絡主任李小蘭指出，帳號遭盜用，可以被利用作為詐騙，並建議社交網站不宜附有太個人訊息。
最近雪梨有華人發現在即時通訊平台Telegram，有人盜用朋友的帳號，與他通訊，並要求提供訊息截圖。

新州警務處多元文化社區聯絡主任李小蘭今日（4月17日）回應SBS中文時呼籲，在網上有社交網站帳號遭盜用，是可以進行欺騙，呼籲無論是否有金錢損失，都向政府網站
Scamwatch
舉報。

李小蘭指出，多人舉報，當局就會發新聞稿，呼籲民眾小心提防。

她並建議盡快向有關社交網站舉報，以防不法之徒利用盜用的帳號，假冒用戶進行詐騙。

在雪梨居住的華人張小剛今日接受SBS中文訪問表示，昨晚他在Telegram收到其中一位朋友向他打招呼，問是否「記得我」。

「一看就知道有問題，朋友通訊一開始怎麼會問是否記得他。」

冒名發訊息問：是否記得我

張小剛指出，上星期已經知道至少有3名朋友，他們的Telegram 的帳號遭盜用。包括昨晚發訊息的朋友。

「我假裝不知道，說不是很記得，反問對方是否在某人家中吃飯，坐在某人旁邊，對方就回答是。」
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後來對方說張小剛的帳號有問題，要張小剛截圖傳給他。

「如果當時截圖，就會包括我Telegram帳號的登入驗證碼 Login code，對方就可以通過驗證碼，登入我的帳號。」
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對方會要求截圖，藉此可以獲取帳號驗證碼。 Credit: supplied
張小剛表示，對方可以改密碼，至少可以控制他的帳號，去欺騙他通訊錄的其他人。

「原本大家會感到Telegram比其他很多通訊軟件，例如微信安全。」

驗證碼遭盜用帳戶會被控制

如果有關帳號被盜用，可以利用帳號用戶的名義去欺騙其他人的錢財，或者登入帳號獲取當中通訊資料。

「目前未知道如果Telegram的帳號被入侵，是否可獲取我手機內的其他資訊，但至少可以知道我在Telegram的通訊記錄。」
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1 對方要求不要將驗證碼塗黑，張小剛認為對方企圖盜用他的帳戶。 Credit: supplied
張小剛透露，他過去幾年與朋友商量很多敏感事情，包括一些國內朋友透過翻牆軟件，利用Telegram通訊。

「國內朋友的訊息如果被暴露，可能會有危險。」

張小剛表示，昨晚也照樣截圖給對方，不過就將驗證碼塗黑，對方就回覆不要塗黑。

帳號語音被盜用進行欺詐

「我最後發了有關如何防止Telegram帳號遭盜用詐騙的資料給對方，又反問對方為何不發語音。」

張小剛表示，遭盜用帳號的朋友，其語音也遭盜用，並合成新的語音發出。

另外有雪梨華人知道朋友的帳戶已經遭盜用，一開始就拆穿對方是假冒。
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有雪梨華人知道朋友帳戶遭盜用，直接拆穿對方是假冒。 Credit: supplied
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新州警務處多元文化社區聯絡主任李小蘭就建議，被盜用帳號的人士，最好將帳號刪除，或者至少更改密碼。

就上述有華人社交網站帳號遭盜用，李小蘭指出，雖然未有金錢損失，也最好向政府網站Scamwatch舉報，以便當局發出新聞稿，令公眾警惕。

李小蘭：最好向Scamwatch舉報

「其實在社交網站，不適宜放個人資料，以提防遭入侵…如果要在通訊提供例如駕駛執照號碼等個人資料，提供後應該自己及對方立即刪除。」

李小蘭提醒說，騙徒的手法層出不窮，大家要小心謹慎。

「近期最多的網絡入侵，是涉及澳洲郵政Australia Post，說有包裹到然後要點擊鏈接…到要報稅的時候，就會有澳洲稅務局ATO。」

李小蘭表示，她個人也曾遇過指她沒有繳交路費的訊息，並附上鏈接。

「我通常會避開要繳費的道路，所以就登入自己的帳號查閱，證實根本沒有這回事。」

社交網站不宜附太個人訊息

李小蘭又重申，在個人社交帳戶例如Facebook，不宜附有太個人的訊息，尤其正在海外旅行，或購買名貴手錶等。

「因為社交網站可能有朋友的朋友的朋友，個人訊息外洩，可以引致入屋偷竊等罪案。」

李小蘭建議，如果會涉及披露個人訊息，例如社交網帳號驗證碼，必須審慎，停下想想。

她並建議，任何涉及較為個人的訊息，最好用電郵溝通，相對會較為安全。

澳洲競爭及消費者公署（Australian Competition & Consumer Commission）
今日發新聞稿表示
，澳洲人去年2022年在詐騙方面，損失總共31億元。
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Published 17 April 2023 3:31pm
By Wyee Yeung
Source: SBS