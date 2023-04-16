【高等教育貸款計劃】澳洲稅局：有學生欠款高達逾73萬元

要點 澳洲稅局數據顯示，一名澳洲人的高等教育貸款計劃欠款超過737,000元。

專家表示，這些債務可能會在 2020 年新限制生效之前累積。

今天大多數學生的貸款限額為 113, 000元。

澳洲稅務局（Australian Taxation Office）數據顯示，有澳洲人的高等教育貸款計劃的欠款，總計超過73萬7千元。





澳洲稅務局發布的數據顯示，全澳最大筆的高等教育貸款，是一名神秘學生欠下了 737,070 元的債務。 排第二的是 495,990 元，前 10 名的欠款都超過 300,000 元。





雖然學生的身份尚未透露，但高等教育貸款計劃HELP (Higher Education Loan Program)的上限，以及如何累積如此龐大的學生債務提，表示質疑。



學生貸款計劃 HECS-HELP如何運作？

高等教育供款計劃HECS（Higher Education Contribution Scheme）於1989年成立，為所有公立大學和一些私立教育機構學生，提供貸款，協助支付課程費用。





在 2003 年引入立法後，高等教育供款計劃HECS併入高等教育貸款計劃 HELP，最初對個人可以累積多少學生債務沒有限制。





2020年政府實行貸款限額政策，對學生的貸款額度設置上限。





2023 年，大多數學生的高等教育貸款計劃，貸款限額為 113,028 元。 修讀醫科、牙醫以及符合條件的航空和獸醫學課程的學生，最高限額為 162,336元。



The ATO has revealed one person in Australia has accumulated a student debt of over $737, 000. Source: SBS

怎麼可能累積 737,000 元的學生債務？

澳洲國立大學 (Australian National University) 高等教育學教授諾頓 (Andrew Norton) 表示，幾乎可以肯定，巨額債務是由於學生在限制政策落實前，報讀了多門課程而累積的。





他說：「從理論上講，公立大學的一名普通本科生本可以從 1989 年開始就讀並一直在校，從未償還任何款項。」





「這樣在很長一段時間內，會積累大量債務。」





在今年 2023 年，學生的收入一旦達到 48,361 元的收入門檻，就需要償還貸款。 在那之前不需要付款。





諾頓教授表示，在 2023 年訂立貸款上限，就不可能累積 737,000 元的債務。





然而，他表示，仍然有可能積累高於 113,000 元限額的債務。





他解釋，「還有其他貸款計劃，例如用於收入支援的學生啟動貸款、用於學生設施費的貸款( SA-HELP)、用於海外學習的貸款( OS-HELP)；這些類別的貸款不包括在上限中。」





諾頓並指出，即使只為實際學費借了 113,000 元，如果不還款，隨著時間的推移，指數化仍然會導致大量債務。



為什麼HECS-HELP欠款會不斷增加？

如果學生貸款債務似乎每年都在增加，是跟隨通脹指數化增加。高等教育供款計劃或高等教育貸款計劃 （HECS-HELP ）的債務是免息的，但每年都會根據通脹率對債務指數調整； 這意味著隨著消費者物價指數 (CPI) 的增加，學生債務也會增加。



Australians have incurred a total student debt of over $100 billion, according to the Australian Taxation Office. 指數化在每年的 6 月 1 日進行，2022 年的通脹率，達到 3.9% 的高位。





今年，預計將再次上升。諾頓指出： 「今年可能會達到 7% 左右。」 因此，如果在 6 月 1 日欠下 100,000 元，如果指數化率為 7%，債務將上升到 107,000 元。





2023 年的指數化率，將在 4 月下旬公布，會按 3 月份季度的消費者物價指數來計算。







