四個聯邦選區 一個 bulk bill 新病人的 GP 都沒有

新數據顯示，與聯邦政府之前所說的比率相比，病人要覓得提供 bulk billing (碌卡) 的家庭醫生更加困難。

Bulk Billing.JPG

在澳洲，新症病人要覓得 bulk bill 醫生越發困難。 Credit: SBS News

目前有四個聯邦選區，裡面沒有一間為新病人提供 bulk billing 的家庭醫生診所。

新數據揭示，數以十萬計的澳洲人，必須跨越他們所屬的聯邦選區，去尋找提供 bulk billing 服務的家庭醫生診所。

今天，專門提供線上醫療保健價目的 Cleanbill 發佈的一份報告顯示，澳洲平均僅有 35％ 的家庭醫生診所，為新病人提供 bulk billing，意思即是說，醫生向國民保健系統 (Medicare) 收取回扣，病人不需繳付診金。

這份名為 “Health of the Nation” (全國健康)的報告），在 2023 年 1 月至 4 月間，以聯邦選區作為分類，收集了共 6,363 間家庭醫生診所的數據。

Cleanbill 稱這是澳洲有關這方面最全面的調查。

究竟是哪 4 個聯邦選區沒有任何為新病人提供 bulk billing？

該報告指，這 4 個選區分別為新州的紐卡素、南澳的 Mayo、昆州的 Fairfax 和塔州的 Franklin。

這些選區的家庭醫生診所或會為現有病人提供 bulk billing，但對新的病人則不提供這個服務。

新州對新病人提供 bulk billing 百分比最高，差不多達到 5 成；維州排第二，有 34.6%；塔州是最低的州份，只有 6.9%；但比澳洲首都領地的 5% 還要高一點。

還有，向病人收取最高診金的，來自兩個雪梨選區 — Paramatta 和 Wentworth，一般看醫生要收取超過 56 元。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

更多內容

家庭醫生：藥劑師解決不了國民保健危機之餘反是「幫倒忙」

網站宣傳處方減肥藥手法 TGA：可能違規

全科更勝專科？港家庭醫生分享移民澳洲「獨有優勢」

三十年首現破傷風致命案例 甚麼人「風險更高」？

SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 16 April 2023 12:30pm
Updated 16 April 2023 12:39pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS