四個聯邦選區 一個 bulk bill 新病人的 GP 都沒有

目前有四個聯邦選區，裡面沒有一間為新病人提供 bulk billing 的家庭醫生診所。





新數據揭示，數以十萬計的澳洲人，必須跨越他們所屬的聯邦選區，去尋找提供 bulk billing 服務的家庭醫生診所。





今天，專門提供線上醫療保健價目的 Cleanbill 發佈的一份報告顯示，澳洲平均僅有 35％ 的家庭醫生診所，為新病人提供 bulk billing，意思即是說，醫生向國民保健系統 (Medicare) 收取回扣，病人不需繳付診金。





這份名為 “Health of the Nation” (全國健康)的報告），在 2023 年 1 月至 4 月間，以聯邦選區作為分類，收集了共 6,363 間家庭醫生診所的數據。





Cleanbill 稱這是澳洲有關這方面最全面的調查。





究竟是哪 4 個聯邦選區沒有任何為新病人提供 bulk billing？

該報告指，這 4 個選區分別為新州的紐卡素、南澳的 Mayo、昆州的 Fairfax 和塔州的 Franklin。





這些選區的家庭醫生診所或會為現有病人提供 bulk billing，但對新的病人則不提供這個服務。





新州對新病人提供 bulk billing 百分比最高，差不多達到 5 成；維州排第二，有 34.6%；塔州是最低的州份，只有 6.9%；但比澳洲首都領地的 5% 還要高一點。



