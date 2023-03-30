網站宣傳處方減肥藥手法 TGA：可能違規

對於部份網站宣傳處方減肥藥的手法，澳洲醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration）表示有可能屬於違規。

A person being weighed on scales

A weight-loss drug can be sent to people after they have filled in an online quiz. Source: AAP

有網站透過網頁內做測驗，宣傳處方減肥藥，可能會受到監管機構，澳洲醫藥用品管理局的調查。

在澳洲提供健康護理服務網站，Juniper 及 Mosh，在社交媒體及互聯網，宣傳所提供的服務。

Juniper的廣告宣傳指一種「新日常藥物」，聲稱該新藥將「徹底消除飢餓激素」，「每日僅需13元」。

到網頁的用戶，被引導去做一個小測驗，回答一些有關於他們的健康、用藥、身高和體重的問題。

一位醫生會檢查用戶提交的測驗答案。然後，用戶會收到一封電郵顯示是否成功；減肥注射藥物 Saxenda 就會郵寄到用戶家中。

整個過程在沒有與醫生交談或診症的情況下完成。

Mosh 網站也有類似流程。
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對於是否正在調查 Juniper 和 Mosh 等網站，宣傳這些藥物手法的合法性，澳洲醫藥用品管理局星期二未有證實。

澳洲聯邦法律禁止向消費者宣傳藥物。

管理局一位發言人在聲明中表示：「雖然對於正在進行，可能導致合規行動的調查，我們不予置評，但我們正在與包括TikTok、Instagram、臉書（Facebook）、eBay、亞馬遜（Amazon）和Gumtree在內的多個數碼平台合作，以預防和刪除違規的治療產品廣告。」 

他說: 「Juniper 和 Mosh 的減肥服務引發了許多要考慮的事項，包括藥物廣告內容是否直接或間接促進了治療產品的使用或供應，是否促宣傳健康服務，或是否引發了任何醫療問題。」

管理局的發言人證實，自 2022 年初以來，他們一直回應有關涉嫌違規宣傳一批僅限處方的減肥藥物的指控。

從 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 3 月 2 日，管理局已要求刪除 3500 多個減肥藥物廣告，包括 Ozempic 和 Wegovy（semaglutide）、Trulicity（duaglutide）和 Mounjaro（tirzepatide）。

這種可注射的藥物每天使用一次，通過增加使用者的飽腹感和減少飢餓感來起作用。

澳洲有嚴格規定，禁止開處方將Ozempic和其他糖尿病治療藥物作為減肥藥。

Saxenda 獲澳洲醫藥用品管理局，批准可用於幫助減肥。
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澳洲皇家全科醫生學院（RACGP）特定需求肥胖症管理小組主席紹斯（Terri-Lynne South）說，通過單向網上表格就可以購買處方藥，有潛在危險。

紹斯醫生向澳聯社表示：「有很多潛在的問題，這視乎患者了解自己健康狀況的能力。」

她指出：「患者需要積極主動、誠實，因為這似乎不是一種雙向溝通，而在與醫生雙向溝通，醫生可以澄清任何疑慮。」

紹斯說，那些想要減肥的人應該諮詢他們的家庭醫生，因為家庭醫生有他們的病歷和家族病史。

此外，家庭醫生還可以為需要減肥人士提供其它選擇，作為更全面的方式。

澳洲醫學委員會（Medical Board of Australia）已就與求診者進行遙距醫療諮詢準則的修訂，開展公眾諮詢。

澳聯社（AAP) 曾聯絡Mosh 和Juniper回應。
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Published 30 March 2023 4:57pm
Source: AAP, SBS
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