【還陽有術】接受全球首批陰莖移植手術的經歷

以下是曼寧(Thomas Manning)講述他的遭遇：

當時是2012年的1月，天氣很差。外面正在下雪，我拿著一個 60 公斤重的箱子走下坡道。我們一直拖著雪在坡道上上下走動，然後我跌倒了，而箱子正落在我的雙腿之間。





那次事故令我受重傷。最初數星期，我沒有去醫院，希望小便時的燒灼感會消失。我以為它會自行修復，但六星期後，我知道我必須去看醫生。





當我第一次進醫院的時候，幾位醫生並不認為情況很差。他們告訴我那裡有健康的組織，它是可以修復的。





手術前三天，我第一次看外科醫生。他看了我一眼，說：「你得了癌症。」就這樣，沒有檢測，沒有取組織檢查，什麼都沒有做。



我獲知患上陰莖癌，是一種罕見的癌症，每年只有幾百人診斷患有這種癌症。而我唯一的選擇是接受手術。





我幾乎暈倒。我頭暈目眩，開始搖搖晃晃，醫生讓我馬上躺下休息。





大多數人被告知的是他們是否患有三期或四期癌症，但我被告知的是他們會切除我的陰莖，而且必須削減到邊緣。



如果他們可以進行連帶著骨頭的手臂、腿和四肢的移植，為什麼他們不能移植陰莖？ 曼寧

有人問我，得了癌症，而是要切除陰莖，有什麼打算。幾日內我就接受切除陰莖的想法，而且我可能快要死了。似乎別無選擇，只能接受手術。





進行手術後，從我醒來的那一刻起，我就要求進行陰莖移植手術。他們認為我瘋了，並告訴我這不是一個選擇。我只是不明白為什麼，所以我一直追問。我的意思是，如果他們可以進行連帶著骨頭的手臂、腿和四肢的移植，為什麼他們不能移植陰莖？





在那之後，我接受了多次其他的手術，有些是性命攸關，以確保沒有癌細胞留下。最後，他們告訴我再沒有患癌了。我感到極度高興。





但在接下來的四年裡，每次檢查和見醫生時，我都會要求進行移植手術。





從那時開始，我已經學會接受無可避免的事實：沒有陰莖的生活。



適應新生活

我接受了很多訓練來適應沒有陰莖的生活。那裡看起來像一個斷肢。我需要插上導尿管，令我不得不坐在馬桶上小便。由於會有灼燒的不適感，重新學習如何小便是最困難的部份。





我以前經常會約會，曾經有過積極的性生活，但手術後一切都變了，可以說它限制了我的約會方式。





我從來沒有在網上約會過，我不能說：「我正在尋找一個女孩，而那個女孩正在尋找沒有陰莖的男人。如果你是這樣（的女孩），我就是你尋找的男士。」不會遇到太多女人會想要這樣的男人，所以我停止約會。





所以，我沒有陰莖，醫生擔心他們在我身上會發現更多的癌細胞，我認為他們最終會的找到。我停止了為未來制定計劃。



陰莖移植手術新突破

等了四年時間，才有機會進行陰莖移植手術。醫生致電給我時，起初我以為是要收到壞消息，但他們只是問我是否仍然對移植感興趣。我馬上說：「是的，當然。」





經過了超過 12 星期的測試來評估我的資格。當中曾有一些障礙，但我更積極顯示擁護自己的看法。我急不及待地想要進行移植手術，當離手術時間越近時，我更堅定不移。





16 個小時的手術進行得很順利，但我等了三天才能看到新的陰莖。





我起初害怕看見新的陰莖，直到每天都見到它。我不得不承認，它與我原來的不同，但總覺得它是我的。我的意思是，我非常清楚這是捐贈者的器官，但同時又是我的。它能按預期運作。





新陰莖現在能完全運作。我需要服藥，但無阻它的功能。它正按照正常運作，就像預期一樣。真的沒有理由認為它應該有什麼不同。對它我完全沒有任何問題。





心理和生理上是很難調整。我的意思是，我一生中從未飲過酒，也不吸煙，沒有服用非法藥物或任何東西。我過去常常和朋友出去玩樂，我是確保每個人都回到家的人。現在，我要服用將近 40 粒藥。



它正按照正常運作，就像預期一樣。 曼寧

儘管仍存有障礙，但我認為它提高了我的生活質素。這絕對是值得的，但這是有代價的，一切都有代價。





我現在感覺很完整。手術前，我以為我會變回原來的 95%，但我想我失去的遠不止於此。我想我是以前的 80%。





作為少數曾接受這種手術的其中一人，這是一個孤獨的經歷。很難找到可以談論這經歷的人。這是一件難以承認的事情。





我對自己的經歷持開放態度，但有時他們看著我，他們會感到難堪。我告訴他們不要為我感到難過。對我來說，它就在那裡，它是我的一部分，我幾乎從一開始就學會與它共存。





自移植完成後，我的約會生活有很大變化。我得到各種不同的反應。有些人表示驚奇，有些人看著你會退後一點，又有些人變得有點積極，因為她們想成為其中一個和我有性行為的女性，然後告訴所有人。





自從那時開始，我便有性行為，但感覺肯定不一樣。它不像原來的感覺。這肯定有一些大的變化。





對任何正在考慮進行移植的人，我建議他們坐下來，花點時間仔細考慮一下你是否願意接受。





這是一個漫長的過程，必須全力以赴。必須肯定這件事，但沒有任何保證。移植新陰莖可能會成功或失敗，但在接受手術前你不會知道。你正要把握機會。每個人對此的反應都有點不同。





時間可以治愈一切，但絕對不是通往成功的直線。這會有高低起跌，你會感到非常亢奮，也會有非常低的低潮。醫生可以令你了解一切，但他們不知道另一邊的情況，但我知道。我接受最新的醫療護理，我認為在我之後的下一個人有更大的成功機會，你必須抓緊機會。





他們為我進行手術的那天早上，醫生對我說：「你不必要這樣做，你現在是可以停止的。」但我已孤注一擲。





我只是告訴他們：「我們就開始手術吧！」









