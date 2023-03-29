【81歲患癌康復】西澳翁滑浪泳賽勇奪銅牌

要點 羅伯特是 80 歲以上年齡組唯一的參賽者，因此他出戰 75 歲以上年齡組的比賽。

2023 年滑浪救生錦標賽在珀斯舉行，5500 名健兒參加賽事 。

羅伯特和他的兒子一同組隊參賽。

今年賽事在珀斯舉行，81 歲的羅伯特是最年長的參賽者。





由於他是 80 歲以上組別中唯一的參賽者，所以改為出戰較年輕的 75-80 歲組別比賽。





羅伯特在周一(3月27日)的滑浪游泳比賽中獲得銅牌。





他在澳洲滑浪協會(Surf Life Saving Australia)網頁表示：「我感到非常滿意，因為我患上胰腺癌兩年，期間變得越來越虛弱。回來的感覺真的極好。」





羅伯特承認在比賽時感到「有點殘酷」，他必須比平常做得更努力。星期二(3月28)，他和他的兒子組隊一起參加錦標賽中的大師組別賽事。





羅伯特說：「這是其中一件我期待已久的事情。他（兒子）堅持要組隊參加比賽，他本身就是一個出色的選手，但他很樂意和我一起參賽。」





「讓我的兒子和我在一起，感覺真是太特別了。」



西蒙在海灘親吻父親羅伯特。 Source: Supplied / Surf Life Saving Australia 他的兒子西蒙(Simon Watkins)住在雪梨，但他把比賽權轉到他父親的北科特索滑浪救生會 (North Cottesloe Surf Life Saving Club)，令兩人可以並肩出賽。





羅伯特說這項運動不僅帶來了健康。





他說：「我喜歡和認識多年的人見面，這是一個極好的環境。」





「滑浪運動的一切都需要團隊的努力，友情令這項運動更美好。」





羅伯特鼓勵其他人參與滑浪救生活動。





他說：「滑浪會能為每個人提供某些東西，例給組隊、學習進行急救、駕駛無人機……每個人都能找到適合自己的東西。」



羅伯特是 2023 年滑浪救生錦標賽中最年長的參賽者，最年輕的參賽者是來自昆州， 12 歲的卡爾（Cal Fischer）。 Source: Supplied / Surf Life Saving Australia 超過 5,500 名健兒，包括年僅 12 歲的小童，參加在珀斯特里格(Trigg) 和科特索(Cottesloe) 海灘舉行的 2023 年澳洲滑浪救生錦標賽。





當中有 1,200 人參加了大師組別賽事，他們很多曾經參加奧運，被認為是老將。





初級和大師組別的賽事已經完成，公開賽將於3月29日至4月2日舉行。







