在兒子心臟受捐者聽到心跳聲——澳洲一位父親的自述

比爾（Bill Spencer）在新州南部一場意外中，頭部重傷，在醫院急救也無效去世，他年僅 26 歲。對他的父母來說，與兒子器官的受捐者會面，有助於面對和處理他們的悲痛。

A man smiling with mountains in the background.

比爾（Bill Spencer）於新州南岸發生意外，頭部重傷，於醫院不治。 Source: Supplied

以下是比爾父親的自述：

我們從未想過它會發生在我們身上。

那是 2014 年 10 月，我們在新州與坎培拉邊界的布林達貝拉山（Brindabella Mountains）露營，那裡沒有手機信號，一位當地人找到我們並帶來了一個消息。

「你需要打電話到家裡。 有急事。」

我立即開車到最近的能接受信號的山頂，給家裡打了個電話。

對方在電話裡說：「比爾在（新州南岸）納魯馬（Narooma）發生嚴重意外。 他由飛機送到坎培拉醫院。情況不好。 你要趕快回家。」

通常一個半小時的車程，我們只用了一個小時。到了坎培拉醫院深切治療的候診室，還沒來得及問，家人表情就已經告訴我答案。每個人都泣不成聲。

我們 26 歲的兒子比爾從滑板上摔下來時，頭部受重創。他正在接受手術，部分頭骨被切除，以減輕腦部周圍出血帶來的壓力。但我們需要等待24 小時，才能知道這個手術是否有效。

手術最終沒有作用。比爾要依靠維持生命設備。他的胸部上下起伏，就好像他在呼吸一樣，但維持他的生命的是儀器。

我們全家悲痛欲絕，我們所有人卻都無能為力。
A smiling couple
比爾生前與女友合照。 Source: Supplied

你們考慮過器官捐贈嗎？

當我們清楚地知道我們的比爾將無法繼續活下去時，我們被帶到深切治療病房旁的一個小會議室。

醫生和外科醫生在給出他們對我兒子的診斷報告和預測後，向我們提出了這個問題：「你們考慮過器官捐獻嗎？。」

我雙手緊抱著頭。 「這真的發生了！」生命不應該以這種方式結束，父母不應該埋葬他們的子女。

經歷了痛苦、悲傷的迷霧和焦慮的困擾，我們做出決定。

我們問自己，「比爾希望做什麼？」

我兒子願意幫助任何有需要的人，是任何人， 不論年齡、膚色或信仰，他都會伸出援手提供幫助。他參與志願鄉郊消防員工作，就是這一事實的明證。

如果比爾的器官對他不再有用，他會用他的器官去幫助別人。

於是，在警察護送之下，比爾的器官由救護車運到機場，隨後被運往雪梨。大約兩星期後，我的妻子琳達（Linda ）開電視。

這會是比爾的心臟嗎？

琳達一直在祈求。她在電視上看到了一名男子接受了心臟移植的新聞，該男子在雪梨聖雲仙醫院（St Vincent’s Hospita）接受手術。

所有時間都與比爾捐贈心臟的時間吻合。這會是比爾的心臟嗎？ 琳達通過聖雲仙醫院給這位接受心臟移植的男子寫信，不久後收到了回信。我們核對一些信息，確認這位男子接受了我們兒子的心臟。大家並同意見一面。 

我們去了雪梨，在他家見了面。在聽診器的幫助下，我聽到我兒子的心臟在這位男子的胸膛裡跳動。

我無法描述當時的情緒。我不知道該哭、該笑還是該生氣。我只是笑笑，握住男人的手，看著他的眼睛。比爾拯救了他的生命。這個男子有一個年輕的家庭、一個妻子和三個孩子。因為我兒子的心臟，他們繼續擁有他們的父親和丈夫。
A smiling couple pose for a photo
比爾的父母彼得及琳達（Peter and Linda Spencer)。 Source: Supplied
一個器官捐獻團體在社交媒體上帖文詢問，是否有器官受捐者寫信給捐贈者家庭並表示感謝。一位男子回應了這個帖子，並講述了他的經歷。提及的日子也吻合。我們比較了經Donatelife發送的匿名信件。這位男士擁有我們兒子的肺。我們現在經常與他聯絡。

大家會面、交談、分享情感和互相支持，對於我們面對和處理我們的悲痛，有著不可估量的幫助。

當我們看到那些接受我們兒子器官的人的生命能夠延續，這也給我們被烏雲籠罩的生活帶來了一線光彩。

除了捐心臟和肺，比爾還捐贈了腎臟、胰腺、肝臟和角膜。比爾的器官不僅挽救了五個人的生命，還讓那些受捐者的家人能夠保住他們所愛的人。

器官捐贈給了他們第二次生命的機會，雖然我們的比爾沒有這樣的機會，但我們希望其他人能夠因為接受比爾器官而獲得這個機會。

請瀏覽我們的 Facebook——
「像比爾一樣 ，做個英雄」（Be Like Bill – Be a Hero）
，我們在該頁面上努力提高人們對器官捐贈的認識，並讓我們兒子的記憶永存。

請於星期二晚上8:30在SBS on Demand收看《Transplant Breakthroughs》。

如果想了解更多關於器官捐贈的資訊，請瀏覽網站
donatelife.gov.au

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Published 29 March 2023 8:03pm
By Peter Spencer
Source: SBS
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Australia