【真正奇妙之旅】害羞日男踩滑板車穿越澳洲3500公里 冀為難民籌款

Uni 展開他從墨爾本到凱恩斯 3500 公里的滑板車旅程已將近兩個月。





雖然有些人會標籤他為「瘋子」，但這位工作假期旅客並不是首次踏上這樣的冒險旅程。





來自東京的 Uni 一年前曾踩滑板車環遊日本。





他說，這次旅程是為了「改變自己」，從而更好地了解自己的人生目標。





然而，當環遊日本之旅完成後，他認為自己的目標仍未完成，因此他開始尋找新挑戰。



受熱情歡迎遠勝一切艱辛

最初，他不知道在澳洲高速公路上踩滑板車的危險，開始時曾被路過的司機響咹和辱罵。曾經有一輛紅色車停下來，讓他搭順風車，但收費 100 澳元。





他曾有數次在找不到商店的情況下用光了水源。他又曾因暴雨和洪水被困。





雖然大部份時間，他為安全起見，會選擇沿路而行，但有時他別無選擇，只能背著將近 25 公斤的背包，沿著海灘，甚至懸崖行走。





但他腦海中從未閃過放棄的念頭。





Uni 告訴 SBS 日語組：「這是一次改變自己的旅程。如果我失敗了，那就證明我無法改變自己。」





他說新建立的友情和受到熱烈的歡迎，遠超於他至今為止所面對的任何困難。



剛到澳洲的時候，我從來沒想過會住在私人住宅內。 Uni

陌生人為他打開家門

然而，隨著 Uni 冒險之旅的消息傳開，陌生人為他打開家門，更分享朋友的聯絡，以確保他旅程上的安全。





Uni 說他最近在 Nambucca Heads 的一家日本餐廳打了他第一份臨時工，一邊賺錢之餘，可以一邊享受舒適的床和日本料理。





他說：「我最想念味噌湯。」



他一身衣著背後的意義

當然，Uni 很多時還是睡在一個小帳篷裡，喝他寶貴珍惜的水源，吃著他唯一的食物——麵包。





他說：「有時候喝水會令我感到內疚，因為我知道水很快就會沒了。」





「麵包是最輕便的食物。有時我會塗一些花生醬加點口味。」





與他首次一無所有，身無分文的日本之旅相比，他覺得目前在澳洲東海岸的旅行「並不是那麼艱難」。





他說：「我只是想讓自己接受額外的挑戰。」





這就是他穿涼鞋而不是運動鞋的原因，儘管他的腳現在滿是傷口和水泡。



Uni 獨特的日本和服是他在日本旅行時，在京都遇到的一位老人送給他的禮物。





這位老人每天都致電給他，查看他的情況，當 Uni 選擇澳洲作為他下一個目的地時，老人是 Uni 最大的支持者。





Uni 說，這位好心人不幸地於去年 9 月去世了。





他說：「我想帶他到澳洲，成為我旅程的一部分。」





除了老人的和服，Uni 還戴著傳統的帽子（kasa）和穿著其他衣服。



Uni 的成長進化歷程

雖然 Uni 肯定會改變自己去克服害羞的性格，但他一路上遇到的寶貴經歷影響了他的想法，他正在重塑他的旅程。





在 Newcastle 的時候，他認識了一位在 11 個月前逃離烏克蘭戰爭的女士。





他通過視像通話與她的丈夫交談，他在腿部中彈後住院。





Uni 說：「這個國家正在發生的事情，擴闊了我的眼界。」





儘管她仍要掙扎求存，這位女士的積極態度，讓 Uni 學會很多。





他說：「傾聽別人的故事和向他們學習，可以幫助我成長。」





現在他回饋社會的慾望更加強烈。





在 Uni 計劃在到達目的地後，會駕車重新再走一次經過的路，去感謝一路上幫助過他的每一個人。同時，他現在開始了籌款，希望幫助難民。





這個曾經很害羞、幾乎不太懂英語的日本男子，將在他的旅途上舉行講座為慈善籌款。



與電單車手合照。 Source: Supplied / Uni 他說：「希望當我駕車回程時，我的英語能力會有所提升，這樣我就能真正表達我的感激之情。」





緊貼 SBS 日語組追蹤 Uni 最新動向。

