【為母的悲歌】母帶4孩流離失所無家可歸 租屋難指政府開「空頭支票」

澳洲的住屋危機持續，五孩之母薩寧（Sanin Phiusuwan）和孩子都在努力尋找租盤。工黨早前提出的可負擔房屋計劃又正遇到阻力，薩寧擔心她和其他租客面對的情況「不會有好轉」。

A split image. On the left is a photo of a woman. On the right are three children sitting in and outside a tent.

薩寧和她的孩子在帳篷裡吃晚餐，他們住在新州中央海岸的一個旅行車公園（caravan park）內 。 Credit: Supplied

重點
  • 五孩之母薩寧對聯邦政府在住屋問題上無動於衷感憤怒。
  • 她已經數星期無家可歸，無法找到出租的房屋。
  • 政府稱將在五年內建造三萬間社區和可負擔房屋。
薩寧（Sanin Phiusuwan ）對於目前處境，看不到出路。

她告訴 SBS 新聞：「我只是看到我們從一個地方搬到另一個地方。」

薩寧和她的 5 個孩子自平安夜以來一直無家可歸。

自從結束了 28 日的臨時住宿後，這位 34 歲的母親一直帶著她其中 4 個孩子在新州中部海岸附近遊走，尋找一家大小可以搭建帳篷的地方。
HOMELESS TENT
薩寧的孩子在帳篷裡睡覺。這家人已數星期沒有容身之處。 Credit: Supplied
她其中一個孩子和她的男友住在一起，因為她的車實在容不下 6 個人。

周二（3月28日），他們一家在旅行車公園逗留一星期的時限已到，被迫再次搬遷。

這是一個遠離首都坎培拉的世界，那裡的政客又在爭論什麼是可負擔和有效的房屋政策。

聯邦政府指將推出方案建造三萬間社區和可負擔房屋的計劃。但受兩黨聯盟反對，一些無黨派的中立議員認為方案幾乎不會取得進展。
Five children sit at a table in front of donuts with a candle.
孩子們在「無家可歸」前居住的家。 Credit: Supplied
薩寧對政府的「不作為」感憤怒。

她說：「我對他們所有人都感到憤怒。」

「我們已習慣他們在如何解決住屋問題時開出『空頭支票』。這情況不會好轉。」

薩寧已數不清她被多少間出租物業拒絕過。
A tent in the dark.
自聖誕節以來，這家人一直住在帳篷裡。 Credit: Supplied
當孩子們晚上10時就寢後，她就會在網上尋找租盤，一直找到凌晨 2 或 3 時太累睡著。

她說：「我不是在網上查找租盤，就是在修理帳篷。要是我不在修理帳篷，就是四處奔波，照顧孩子、煮飯、維修。哪有更多時間？」

薩寧表示，從新州家庭及社區服務部（NSW Housing）計算指，她每周有能力支付 600 多澳元的租金，這是佔她收入的一半。她形容這是「不可能的」。

她有資格從事精神健康（mental health）服務，但她的家庭狀況，她根本無法找到工作。

由於沒有固定地址，薩寧要排除萬難才能讓孩子入學讀書，但一家人仍未找到容身之處。

她說：「我不能去上班，因為我不知道我們要搬到哪裡。」

政府的房屋政策

在距離 4 小時車程的坎培拉，工黨提出的標誌性的房屋計劃正面臨失敗。

政府承諾到 2028 年年中建造三萬間社區和可負擔房屋的計劃，其中有部份被形容為「雄心勃勃」。

但隨著澳洲陷入重大危機，有能力影響議案能否通過的綠黨，認為計劃是不足夠的。
Two men standing outside.
綠黨成員馬瑟（Griffith Max Chandler-Mather）和無黨派參議員波科克（David Pocock）在坎培拉國會大廈外抗議住屋法案的集會。 Source: AAP / Mick Tsikas
他們指不會令這項法案通過。

這是工黨面臨法案通過的艱苦戰鬥的跡象，少數黨和獨立議員索普（Lidia Thorpe）和波科克（David Pocock）周二（3月28日）出席議會外的集會，要求政府採取更多行動。

工黨提議的計劃是什麼？

工黨將房屋基金列為其競選活動的一個重點，承諾在未來 5 年內每年平均建造 6 千間社區和可負擔房屋。

雖然被稱為 100 億澳元的房屋計劃，但實際上是設立一個 100 億澳元的「未來基金」。
A woman speaking.
房屋部長科蓮絲（Julie Collins）指該議案是迫切的。 Source: AAP / Mick Tsikas
工黨聲稱這項投資的回報每年可能達到 5 億澳元，然後將用於房屋計劃。

4 千間社區房屋會分配給因家庭暴力而逃離家庭的婦女和兒童，另外將向警察和護士等前線工作人員分配 1 萬間可負擔房屋。

為什麼這個計劃具爭議？

澳洲正處於嚴重的住屋危機，即使興建 3 萬間房屋仍遠低於澳洲住房和城市研究所提出的 173,000 間。

無黨派中立議員要求工黨採取更多行動，綠黨則表示協商「毫無進展」。

綠黨希望每年提供 50 億澳元予社區房屋，仍低於國家房屋金融及投資機構（National Housing Finance Investment Corporation）要求的 150 億澳元。同時，綠黨還希望政府要為約佔澳洲家庭三分之一的租戶提供更多保障。

在爭論的是什麼？

房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，弱勢社群急切地需要該計劃通過，並警告綠黨不要採取「非黑即白」，要政府必須跟隨他們的方法，抑或就反對議案的方式，來解決問題。

她向澳洲廣播公司表示：「這是十多年來對社區和可負擔房屋最大的單一投資。」

科蓮絲表示，未來基金的年回報率為 9%，可用於增加房屋供應或降低租金。
Houses
工黨表示其計劃將在未來五年內建造三萬間房屋。
但綠黨房屋發言人錢德勒馬瑟（Max Chandler-Mather）指責工黨把弱勢社群的未來放在股市上作賭注，稱未來基金去年損失了 1.2 億澳元。

他在集會上表示：「這個以為我們沒有智慧和財富來做更多的想法是一種恥辱，而且政府可做的範圍明明是更多。」

「我們對政府說的是，當政府花 3680 億澳元用於核動力潛艇，每年至少可以花 50 億澳元用於建設社區和可負擔房屋。」

無黨派參議員波科克（David Pocock）表示，即使有了未來基金，澳洲仍面臨著社區房屋的問題。
Man in a suit holding a hat speaks at a microphone in front of Parliament.
無黨派參議員波科克（David Pocock）在坎培拉國會大廈外舉行的抗議房屋法案集會上。 Source: AAP / Mick Tsikas
他指出，女性最受到影響，而且在 55 歲以上的無家可歸者組別增長最快。

他表示：「這是為了確保我們的前線工作人員，那些幫助我們渡過疫症大流行的人，不需要住在旅行車公園，或考慮住在他們的車裡。」

獨立議員索普（Lidia Thorpe）強調，原住民是最有可能受無家可歸而影響的社群。她說，如果在她身無分文和懷孕時沒有社區房屋的支援，她永遠當不了議員。

她說：「公共房屋在我的成長過程中挽救了我的生命，給了我和我兒子一個充滿希望的機會，如果你不能尊重這個國家的原住民，那麼你將無法照顧其他人。」

「我必須堅持下去」

假如工黨想在本周通過這項議案，必須在周四（3月30日）晚上之前提交，但參議院很可能會首先處理其他事務，例如國家重建基金（National Reconstruction Fund）及對氣候保障機制的更改等。

如果本周未能提交參議院，工黨在議會再次開會前，還有一個月時間進行協商。

對於仍在尋找居所的薩寧來說，休息不是一個選擇。

她說：「我在照顧整個家庭。」

「我正做盡一切事情，我不能停下來。我必須堅持下去。」
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Published 30 March 2023 2:36pm
Updated an hour ago 3:50pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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Australia