家庭醫生：藥劑師解決不了國民保健危機之餘反是「幫倒忙」

目前家庭醫生每一節普通會診或 Telehealth (電話或視像會診) 可獲 Medicare $39.75 的回扣，但由於過去 10 多年的增幅十分小，可是近年的通脹厲害，所以家庭醫生覺得吃不消，很多已向病人另外收取費用 (gap fee) 作為幫補。





塔州的情況尤為嚴重，bulk-billing 碌卡率更是全國最低。





據聯邦衛生部的資料顯示，塔州看家庭醫生的市民當中，只有 44.8% 會獲醫生碌卡。





生產力委員會表示，塔州市民中，有 7.6% 為了少花錢，寧願有病也選擇不看醫生。這個比率卻又是全國最高。



2022 年聯邦大選競選活動期間，時任聯邦反對黨黨魁艾巴尼斯曾到塔州 Lyons 議區的 Longford Medical 中心了解醫護界面對的難題。 Source: AAP / LUKAS COCH 塔州 Claremont 家庭醫生 Dr Graeme Alexander 表示，政府在協助家庭醫生方面沒有任何政策，使問題越益嚴重。





他向新聞集團指出，有很多醫院未能應付的工作、很多藥劑師不想做的工作，都留給家庭醫生去做，而對於政府有意起用藥劑師去「減低」家庭醫生的負擔，則更是「好心做壞事」，此話何解呢？





其實在新冠疫情期間，一些受過訓練的藥劑師會幫市民接種疫苗、有權處方部份藥物、對一些簡單的尿道發炎症狀也可給予治療等等來「減輕家庭醫生」的壓力。



2022 年 7 月 12 日，澳洲總理艾巴尼斯到了雪梨一家藥房接種第 4 針新冠疫苗。 Source: AAP / DEAN LEWINS 可是 Dr Alexander 指出，這種做法，只會令到情況轉差，因為連這些「比較容易」和「回報較高」的工作都交給藥劑師，那麼，剩下來的全是棘手和回報率低的工作，這只會家庭醫生陷入更困難的境地。





難怪很多剛畢業的醫科學生都不選擇攻讀全科醫生，轉為攻讀專科醫生。





最後，這裡有些數據給大家參考。





在去年的 12 月季度裡，全澳洲的 Medicare 服務中，碌卡佔了 80.5%，對上一季度低過這個比率的，在 2010-11 財政年度間曾出現過。





聯邦銀行的 GP Insights Report 對全國 200 多個家庭醫生做過調查，發現超過一半 (55%) 計劃減少 bulk-billing 的比率，和增加 gap fee 收費。





另外，受訪的家庭醫生中，有 38% 表示去年把碌卡比率降低了。但在前年 (2021 年)，這比率只有 3%.



