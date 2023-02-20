全額報銷醫生買少見少 差額費平均 42 元

不過，時移世易，政府從 Medicare (國民保健) 發給家庭醫生的回扣近年像原地踏步般，但周圍的物價已飛漲了不少，在此消彼長的情況下，醫生如果還奉行 Bulk Billing 的話，對他們的收入會造成很大影響。





另外，近年醫學畢業生選擇當家庭醫生 (General Practitioners; GP) 的人數不斷下降，於是，當家庭醫生供應不足的時候，便是收取 gap fees (差額費用) 也不愁沒有病人光顧。





有些人可能覺得某個家庭醫生適合，他們寧願繳付差額費用，在患病時也會選擇由他們診治。可是，倘若他們只需要拿處方買藥，或拿病假紙，則可能會光顧附近仍實施 bulk billing 的診所。





根據一些家庭醫生說，他們已逐步向病人收取差額費用，但仍保留對一些病人 bulk bill，尤其是那些家境比較清貧的人士、長者和兒童。





究竟在澳洲，哪些地區有較多選擇 bulk billing 的家庭醫生 ，哪些地區比較少？



坎培拉實施 bulk billing 的家庭醫生，所佔比率不到 4 成。 Credit: Design n Print/ Pixabay 根據政府的統計數據，在城市的大都會區，澳洲首都領地 (坎培拉) bulk billing 的家庭醫生比例最低，只有 37.6%。塔州也很低，只有 44.8%。另外，北布里斯本 (Brisbane North) 為 55.1%；北珀斯 (Perth North) 則只有 55.4%。





換句話說，坎培拉願意 bulk bill 的醫生不及 4 成；塔州的不及一半。





對新州來說，哪些地區比較多 bulk billing 醫生呢？





雪梨西南區 (South-Western Sydney) 以 91.5% 成為全國 bulk billing 最高比例的地區；雪梨西區 (Western Sydney) 緊隨其後，也有 90.3%。這比雪梨北區 (Northern Sydney) 的 55.7% 高出很多。雪梨中區及東區則在兩者中間，有 70%。





有人說，在大都會區裡，一個富庶的社區，如雪梨的 Warringah 和 Wentworth，bulk billing 會較少見，皆因市民大都可以負擔額外的費用。不知道這能否從上述例子看出來。





至於某些選區和偏遠鄉郊地區，情況則有參差，例如一些較不富庶的偏遠地區 — 昆州中部的 Dawson、新州的 Eden-Monaro 和 Shortland、維州東北面的 Indi 和塔州的 Franklin、Clark 和 Bass，願意 bulk billing 的醫生比率也不高。





這可能是因為這些地區醫生人手不足，當競爭不大時，提供 bulk billing 的壓力便變小。





至於針對病人來說，只看 bulk billing 醫生的病人，去年佔全部病人的 64.3%，這比對上一年的 67.5% 減少了。至於那些表示經常會看 bulk billing 醫生的病人，則從前年的 19.5%，微增至 20.4%。那些表示不會看 bulk billing 醫生的病人比例，則從前年的 6.1%，增加至 7.1%。





根據統計數據，醫生收取病人的 gap fees，平均是 $42.44。





也有些人，為了節省看醫生的開支而有病也不理會，結果到病情轉趨嚴重時才到公立醫院看急診，這對公共醫療系統造成重大壓力。



