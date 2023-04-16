【遭刺50刀】雪梨救護員「無端」被刺死 被告男子接受心理健康評估

救護員托格（Steven Tougher）29歲，前日（4月14日）星期五清晨5點半左右，於雪梨西南區Campbelltown麥當奴快餐店外面，在救護車上休息，當時接近換班放工，但就被人用刀刺至傷重死亡。





21歲的 Jordan Fineanganofo 在現場遭電擊後被捕，警方目前控以謀殺罪名。





警方指控被告，在一次「無端」及「可怕」的襲擊中刺傷救護員托格。托格送往醫院急救，但亦傷重不治死亡。



有報道引述法庭文件顯示，警方指被告在案發停車場，跟踪托格30秒，然後「瘋狂攻擊」，用刀刺傷托格。





文件顯示，托格被刺50刀。





案件昨日星期六在西雪梨巴拉瑪打（Parramatta）法庭過堂，被告由律師費茲（ Javid Faiz）代表出庭，律師透露被告不會申請保釋。





在法庭外，費茲向記者表示，被告正在接受心理健康評估，他並指出，被告患有心理健康問題，目前在警察的監護下住院。





費茲說，已經解釋了這些罪行，被告完全意識到嚴重性。





有報道指，被告於2021年被診斷患精神病，但他未有因此服用過涉及精神健康的藥物。





托格的家人發表聲明懷念，指托格「在擔任新州救護員以及之前擔任護士期間，在協助他人的奉獻精神，非常出色」。





聲明指托格「總是帶著微笑、一句親切的話語或伸出援助之手，為周圍的人帶來歡樂」。



29歲的托格，在5星期前舉行婚禮。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE 昨日星期六，案發現場有人擺放鮮花以及卡片悼念。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在星期五，也在社交網站推特，指托格的死亡，「既令人震驚又悲慘」。





托格在5星期前舉行婚禮，有一名年幼子女，一家人住在雪梨以南臥龍崗（Wollongong）區。當地居民都為事件感到難過。





據為托格的離逝籌款的眾籌網頁指出，托格妻子正懷有他們第二個孩子，將會幾星期後出生，到今日下午，兩日已經籌得超過36萬元。







