【遭刺50刀】雪梨救護員「無端」被刺死 被告男子接受心理健康評估

雪梨西南區年輕救護員值班期間被刺死案，警方在現場拘捕的一名男子，控以謀殺罪。被告的代表律師表示，被告不會申請保釋候審，指被告患心理健康問題，現正在醫院接受評估。

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救護員托格值班時「無端」被刺死，他與妻子舉行婚禮才5個星期。 Credit: Gofundme

救護員托格（Steven Tougher）29歲，前日（4月14日）星期五清晨5點半左右，於雪梨西南區Campbelltown麥當奴快餐店外面，在救護車上休息，當時接近換班放工，但就被人用刀刺至傷重死亡。

21歲的 Jordan Fineanganofo 在現場遭電擊後被捕，警方目前控以謀殺罪名。

警方指控被告，在一次「無端」及「可怕」的襲擊中刺傷救護員托格。托格送往醫院急救，但亦傷重不治死亡。
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有報道引述法庭文件顯示，警方指被告在案發停車場，跟踪托格30秒，然後「瘋狂攻擊」，用刀刺傷托格。

文件顯示，托格被刺50刀。

案件昨日星期六在西雪梨巴拉瑪打（Parramatta）法庭過堂，被告由律師費茲（ Javid Faiz）代表出庭，律師透露被告不會申請保釋。

在法庭外，費茲向記者表示，被告正在接受心理健康評估，他並指出，被告患有心理健康問題，目前在警察的監護下住院。

費茲說，已經解釋了這些罪行，被告完全意識到嚴重性。

有報道指，被告於2021年被診斷患精神病，但他未有因此服用過涉及精神健康的藥物。

托格的家人發表聲明懷念，指托格「在擔任新州救護員以及之前擔任護士期間，在協助他人的奉獻精神，非常出色」。

聲明指托格「總是帶著微笑、一句親切的話語或伸出援助之手，為周圍的人帶來歡樂」。
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29歲的托格，在5星期前舉行婚禮。 Credit: SUPPLIED/PR IMAGE
昨日星期六，案發現場有人擺放鮮花以及卡片悼念。

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在星期五，也在社交網站推特，指托格的死亡，「既令人震驚又悲慘」。

托格在5星期前舉行婚禮，有一名年幼子女，一家人住在雪梨以南臥龍崗（Wollongong）區。當地居民都為事件感到難過。

據為托格的離逝籌款的眾籌網頁指出，托格妻子正懷有他們第二個孩子，將會幾星期後出生，到今日下午，兩日已經籌得超過36萬元。
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Published 16 April 2023 3:58pm
By Wyee Yeung
Source: SBS