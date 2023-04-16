利率高企維州債務飆升 政府被逼擱置機場鐵路計劃

該大型項目數個月前才動工，不過昨日傳媒報導，由於目前經濟氣候欠佳，加上利率高企，維州政府目前正試圖控制飆升的債務，所以唯有暫停這個將耗資 80 至130 億元的項目。





這項目獲得維州與聯邦政府各撥款 50 億元。原先預計會比最初計劃提前兩年，即是 2029 年完工。





另外，來往智朗與墨爾本的智朗快速鐵路 (Geelong Fast Rail) 的工程也將被暫停。





以目前的債務走勢，維州在 2025-26 年度的債務將高達 1,650 億元。





維州政府官員更擔心，除非採取極端措去施削減支出，否則債務有可能創出 2,000 億元。





有關計劃的最新撥款詳情，會在 5 月 23 號維州財政預算中公佈。





今次這個消息，讓外界懷疑安德魯斯政府是否能如期完成其 Big Build 中的其他計劃。



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