利率高企維州債務飆升 政府被逼擱置機場鐵路計劃

維州安德魯斯政府將維州期待已久的機場鐵路 (Melbourne Airport Rail Link) 暫時擱置，此舉讓墨爾本西區的市民大為不滿。

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藝術家筆下墨爾本機場火車站的插圖。 Source: AAP / PR Handout Image

該大型項目數個月前才動工，不過昨日傳媒報導，由於目前經濟氣候欠佳，加上利率高企，維州政府目前正試圖控制飆升的債務，所以唯有暫停這個將耗資 80 至130 億元的項目。

這項目獲得維州與聯邦政府各撥款 50 億元。原先預計會比最初計劃提前兩年，即是 2029 年完工。

另外，來往智朗與墨爾本的智朗快速鐵路 (Geelong Fast Rail) 的工程也將被暫停。

以目前的債務走勢，維州在 2025-26 年度的債務將高達 1,650 億元。

維州政府官員更擔心，除非採取極端措去施削減支出，否則債務有可能創出 2,000 億元。

有關計劃的最新撥款詳情，會在 5 月 23 號維州財政預算中公佈。

今次這個消息，讓外界懷疑安德魯斯政府是否能如期完成其 Big Build 中的其他計劃。
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Published 16 April 2023 12:55pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS