有傳中國不準備重新安排布林肯訪華

美國國務卿布林肯於4月14日至16日訪問越南，會晤越南總理范明正、越共總書記阮富仲，並慶祝兩國建立「全面夥伴關係」十週年。





分折指，布林肯訪越意義重大，雖然未必會升級為「戰略夥伴關係」主要是越南仍視與中國的關係在美國之上。





2023年2月4日，美國發現一個大型氣球漂浮在大西洋上，就在南卡羅來納州的海岸線附近，最後被美軍擊落，分析指是中國間諜氣球。 Credit: Chad Fish/AP 在訪問越南之際，英國《金融時報》報道，中國暫時不準備重新安排美國國務卿布林肯訪問北京，原因是憂慮美國有機會在布林肯訪華期間，公布月前氣球事件的調查報告。





今年一月底，有中國氣球飛越美國上空，二月初被美軍擊落，氣球事件導致原定二月初訪華的美國國務卿布林肯決定押後行程。布林肯較早前表示，他會在條件許可時訪華，白宮亦正籌備重新安排行程。





不過英國《金融時報》引述四名消息人士報道，中方目前不知道拜登政府如何處理美國聯邦調查局有關氣球事件的調查報告，憂慮美方會在布林肯訪華期間公開報告及物證，因此已向美方表明，不準備重新安排布林肯訪華。





