【示威浪潮】法國養老金改革法案裁定合憲 抗議者: 警方濫用暴力

法國最高憲法機構憲法委員會（Constitutional Council）裁定養老金改革法案合憲，政府隨即公布法案於9月1日起生效，各地民眾再次走上街頭抗議。

Protest over Constitutional Council decision on the pension reform bill in Paris, France - 14 Apr 2023

法國警察在示威期間衝向抗議者，阻止他們前往憲法委員會。 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA

法國憲法委員會在4月14日裁定政府的養老金改革法案合憲，同時拒絕反對派國會議員提出就改革進行公投的要求，不滿的群眾繼續聚集在法國街頭示威。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出把法定退休年齡從62歲提高至64歲的計劃，在昨日(4月14日)獲法國憲法委員會（Constitutional Council）通過。但法國憲法委員會指法案某些條款仍存在法律漏洞。
Protest over Constitutional Council decision on the pension reform bill in Paris, France - 14 Apr 2023
在法國總統馬克龍提出頗具爭議的養老金改革進行裁決前一天，示威活動在法國持續進行 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA
Protest over Constitutional Council decision on the pension reform bill in Paris, France - 14 Apr 2023
在法國總統馬克龍提出頗具爭議的養老金改革進行裁決前一天，示威活動在法國持續進行 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA
法國勞工和社會事務部長博爾內（Elisabeth Borne）宣布，養老金改革會從9月1日開始實施。

抗議者表示警方對他們採取了暴力行為。

抗議者說:「法國正在發生的事情是不可接受的。我問大家用棍打示威者正常嗎？我和母親都是和平的抗議者，但我們已被催淚彈攻擊過，警察也強行衝向我們。 ­」

上月政府允許該法案在未經議會同意下通過，引發公眾的憤怒。法國總工會CGT領導人比奈（Sophie Binet）表示，自第二次世界大戰以來，工會首次呼籲所有員工在 5 月 1 日舉行示威，以迫使馬克龍政府在改革方面進行讓步。 」

比奈表示:「現在是全國動員起來的時候，因為憲法委員會的決定將進一步削弱這項法案。它幾乎團結了整個法國站在反對的一方。此外，憲法委員會譴責六篇文章。這條法律出來比以往更加失衡和暴力。」
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Published 15 April 2023 1:33pm
By Natalie Yeu
Source: SBS