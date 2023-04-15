離婚訴訟隱瞞「呢件事」 女子痛失近二百萬

美國一名女士在辦理離婚訴訟期間，因為隱瞞一項重要證據，最終得不贘失。

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Source: Getty / Getty Images

事主丹妮絲在 1996 年突然在前夫托馬斯毫不知情下，單方面提出離婚，而在法庭文件中表示，多年來她的婚姻一直不幸福，因為前夫總是身無分文。

在他們分居兩年後，托馬斯收到一封由彩票公司發給丹妮絲、卻誤寄到托馬斯公寓的信件，才發現驚人的秘密。

事關信件是加州彩票委員會發出，原來丹妮絲在提出離婚前的11 天，贏得了 133.6 萬美元（約190 萬澳元），彩金將以每年支付 6.68 萬美元的方式，分 20 次送出。

托馬斯以前妻在分居期間，沒有透露獎金為由，向前妻採取法律行動，並獲得法院禁令。

三年後，洛杉磯家庭法院法官裁定丹妮絲因為隱瞞這一件事，違反了美國的資產披露法，法官更稱其行為是出於欺詐及有惡意，並將所有彩票獎金都判給托馬斯。

不過，根據托馬斯的律師的理解，如果丹妮絲一開始就公開中獎情況，她原本可以保留一半的彩金。

托馬斯的律師強調：「故事的寓意：故事的教訓是應一開始就誠實...」
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Published 15 April 2023 12:40pm
Updated 15 April 2023 12:47pm
By Ivan Leung
Source: SBS