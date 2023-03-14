離婚分割財產或撫養權 訴諸法庭是唯一出路？

重點 澳洲實行「無過失離婚法」。配偶一方可以在未經另一方同意或提供解釋的情況下申請離婚。

大多數離婚的夫婦都能在無需上法庭的情況下，解決育兒和財務上的問題。

澳洲法律制度鼓勵離婚夫婦在提出訴訟之前使用調解服務。

簡單來說，離婚是正式解除婚姻。但考慮到離婚對情感、養育子女和財政的巨大影響，家庭往往難以在沒有外部支援的情況下，達成各方滿意的財政上的解決方案。





在澳洲，配偶雙方必須證明婚姻已是無法挽回，作為申請離婚的一部分。他們亦必須證明已經分居超過 12 個月，並就撫養子女和財務安排及意見達成一致。





大多數離婚夫婦還應在上法庭之前，先嘗試以正式方式解決育兒和財務上的問題。





Lander and Rogers 律師事務所的劉律師（Eleanor Lau）解釋：「如果你想就育兒問題訴於法庭，法庭將要求父母首先必須參與解決家庭糾紛的調解。這種調解是雙方在專業家庭糾紛調解員的協助下，嘗試能否就孩子問題上作出安排，達成協議。」





「至於財務問題，我們鼓勵各方首先嘗試「訴訟外紛爭解決機制」（Alternative Dispute Resolution），簡稱ADR。 現在法庭都期望當事人雙方至少在訴訟前嘗試談判，解決問題。」



根據澳洲統計局的數據，2020 年離婚的中位年齡男性為 45.6 歲，女性為 42.8 歲。 從結婚到離婚的中位持續時間為 12.2 年，幾乎一半的離婚家庭都有 18 歲以下的孩子。 Credit: fabio formaggio / 500px/Getty Images

調解是如何運作的？

離婚訴訟可能需時數月，並花費高昂，但使用調解就可以節省成本和時間。





認可家庭糾紛調解員 （Family Dispute Resolution Practitioner）諾頓 （Valerie Norton）表示，有數據顯示大約 9成的離婚夫婦都能夠自行解決糾紛，避免訴訟。





在進行調解之前，諾頓都先評估個案成功的可能性。她會先單獨會見雙方配偶，評估他們個人感受，並了解他們的個人情況。





她還會先確認個案是否涉及精神健康問題、家庭暴力史、吸毒或酗酒史來確定調解是否適合，如果涉及以上情況的個案，將可豁免家庭糾紛解決調解的程序。





「然後，如果我認為在個案上的雙方看到一些共通點，或可能不用上法庭就能解決糾紛，我會讓雙方坐在一起開一個會議，逐一討論每個話題。」



離婚需要平衡許多因素。 澳洲各州份、領地和聯邦政府為正在經歷分居的人提供多項資助，包括情感、財務和法律上支援服務。 Source: Moment RF / Kmatta/Getty Images 在調解期間，諾頓會協助客戶及其律師協商和解。她會引導他們遠離情緒上的不安，轉而關注有利於各方及其子女的實際結果。



調解就是找到一個雙方共同可接受的解決方案，或許並非最完美的方案，但是雙方都必須妥協，而結果是雙方都能接受的。當雙方離開時感覺是一個公平的結果，這就是一個成功的調解。 諾頓，認可家庭糾紛調解員和心理健康專家

財產分割和財務協議

澳洲實行「無過失離婚法」。配偶一方可以在未經另一方同意，或提供結束婚姻的原因或解釋的情況下申請離婚。





與一般人的看法相反，財產和資產不一定是平分的。





在國際離婚和解方面富有經驗的劉律師（Eleanor Lau）解釋，在這方面當事人必須尋求法律建議。





「在財產分割上，我們需要弄清楚要分配什麼，包括在澳的財產，還有澳洲以外的財產。」





「我們還將考慮及評估不同類型的家庭貢獻。當中包括經濟上貢獻、非經濟貢獻，以及作為家庭主婦和父母的貢獻。」



澳洲法律制度考慮許多因素來確定財產和資產如何在分居雙方之間分配。 Source: Moment RF / Moment RF / boonchai wedmakawand / Getty Images 如何確衡量雙方為一段關係作出的貢獻是一個複雜及程式化的過程。







諾頓表示：「如果一方為這段關係賺來 100 萬元，又或者另一方為這段關係帶來債務，這些都是分居時會考慮到的因素。而且，還會考慮的雙方在關係中的貢獻，包括經濟上，及非經濟上的貢獻。」





這些貢獻不單是配偶雙方的工資。





「這與你在工作上賺多少錢無關，因為在這個情況下，全職父母與年薪百萬的行政總裁無異。我們關注的是：樓是父母出錢買的嗎？或是你住在父母家多年，來儲錢買樓？ 你繼承了物業嗎？ 等等。」



財產協議的第三個考慮因素是考慮到配偶雙方未來的需要。這個因素著眼於配偶雙方的年齡、收入潛力和整體健康狀況等方面，來確定資產將如何分配。





劉律師解釋：「意思是，在分開後的情況下，一方是否可能需要更多經濟支援才能生活，或有任何理由有權獲得更多財產。」





「一個典型的例子是，如果一方主要照顧年幼孩子，並且在離婚後仍繼續擔任承擔主要的照顧養育角色，因而無法賺錢、工作或重新進入勞動力市場，或者收入遠低於另一方，這類型的因素將會被納入考慮而做財產分割上的調整。」





各方可以透過家庭糾紛解決調解達成財務或撫養協議。作為過程的一部分，律師通常會向客戶提供建議，甚至參與討論。一旦達成協議，由此產生的文件可以作為合法的同意令（Consent Order）書面協議。



家庭糾紛調解員經常在調解過程中與配偶雙方及其律師合作以達成協議。專家建議有孩子的離婚夫婦在談判時要考慮孩子的健康和需求。 Credit: Maskot/Getty Images

法律諮詢和情感支援

劉律師表示，對於面對分居的人來說，將情緒放在一邊，並在可行的情況下盡快尋求法律建議，非常重要。





「有時各方可能會因為未準備好而推遲解決，但我認為，重要的是要知道個人的立場，權利和義務，然後才花時間來考慮之後想做什麼。但我認為盡快獲得法律建議非常重要，尤其涉及海外資產。」





簽定「婚前協議」，即是由雙方共同建立的具法律約束力的約束性財產協議，能避免在婚姻關係終止時雙方需要面對的財產分割問題。



家庭糾紛調解員是經澳洲總檢察長辦公室認可的註冊和認證專業人士。 Source: Moment RF / d3sign/Getty Images 一般未能負擔請私人律師或調解員的人士可以從法律援助或社區法律中心獲得建議。





他們還可以聯繫由政府資助的服務 Relationships Australia，中心會為有需要人士提供有限的法律建議，並為分居家庭聯繫免費或收費相宜的認可調解員和顧問。





Relationships Australia 行政總裁特比（Nick Tebbey）表示：「透過 Relationships Australia的服務可以大大減少因尋求律師而產生的高昂費用。所以如果雙方能避免支付所有與上法庭相關的法律費用，就有更多錢來處理其他事情。」



儘管 Relationships Australia 不能代表客戶出庭，但可以為經歷離婚訴訟的家庭提供情感支援和諮詢服務。





「我們提供的不只是一種交易服務。我們不只是看在離婚上誰得到多少。我們幫助家庭解決所有問題，包括很多情緒問題，如果家庭涉及孩子，即使雙方離婚了，作為孩子父母的關係顯然是持續性的。」





法律和心理健康專家表示，離婚時雙方需要考慮到最重要的事，是孩子的未來需求和幸福。





離婚的治療過程中，其中一部分是學習接受關係非永恆。





「有些關係並非永恆，但人生仍可以繼續前進，分開後仍可過著幸福和成功的生活，之後更可能找到新感情。」





特比總結說：「通過接受這點，並消除對於離婚感到的恥辱，學習接受這實際上只是一個正常的過程。把更多心神時間投放在實際需要做的事上，而不是投放在情緒化的指責上。」



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