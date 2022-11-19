新冠疫情下離婚數字增 法院解釋原因

根據澳洲統計局 (ABS) 最新發布的報告，2021年有 89,164對夫婦結婚，雖然結婚人數從 2020 年的歷史最低點增加逾10,000人，但結婚人數仍低於2019年疫情前的113,815人。





ABS健康與生命統計主任James Eynstone-Hinkins表示，在2020年結婚人數創歷史新低，只有78989對夫婦結婚，結婚人數在2021年初恢復，但隨後因新冠病毒Delta的疫情再次打斷婚禮計劃。





James Eynstone-Hinkins 表示，隨著公共衛生限制增加，維州和新州的結婚人數從 2021年6月和2021年7月起受到的影響特別大。





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與2019年相比，維州2021年的婚姻登記下降34.6%，而新州則下降 31%。





而其他州和地區受到的影響較小，昆州、南澳、塔州和北領地的登記結婚數量近乎恢復到疫情前水平。





新州是唯一一個2021年結婚人數少於2020年的州。



雖然登記結婚的數量有所減少，但已婚者的特徵與往年相似。 2021年，男性結婚年齡中位數為32.1 歲，女性為30.5歲。 2021年登記的婚姻中，略高於80%是由婚姻監禮人主持。





與此同時，2021年批准 56,244 宗離婚，而前一年為49,510宗，增加了6734宗。





聯邦巡迴法院和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）表示，與往年相比，離婚數量有所增加，部分原因是行政上的改變，導致去年較多離婚案件完成，推高數量，但在2021 年批准的大多數離婚案件，申請人在疫情前已分居。





離婚率目前處於2011年和2012年的最高水平。





婚姻年數的中位數為12.2年，而47.8%的離婚是有18歲以下孩子的夫婦。





男性離婚年齡中位數為45.9歲，女性為43歲。





2021年，有2,842宗同性婚姻登記和473宗同性離婚。女性伴侶幾乎佔同性婚姻和離婚的三分之二，分別為62.3% 和64.7%。





但澳洲統計局指出，同性婚姻在所有婚禮中所佔的比例自引入以來逐年下降，去年為3.2%，而 2018 年為5.5%。



