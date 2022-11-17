澳洲10月份失業率降至3.4% 但加薪幅度跑輸通脹

澳洲增加了 16,800 個工作崗位後，10 月份的失業率降至 3.4%。





就業率，即勞動力中工作人口的百分比就維持在 66.6%。





澳洲統計局 (ABS) 的最新數據顯示，勞動力需求強勁，工作崗位仍然充足，但工人供不應求。





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統計局勞工統計部負責人賈維斯（Bjorn Jarvis）說：「隨著就業人數增加約 32,000 人，失業人數減少 21,000 人，失業率下降 0.1 個百分點至 3.4%。





聯邦銀行經濟學家就預計， 10 月份將增加更多工作崗位至大約 15,000 個，失業率將再次從 3.5% 微升至 3.6%。





失業率自 7 月份降至 3.4% 以來，一直在 50 年來的低位附近徘徊。





8 月和 9 月的失業率維持在 3.5%，即使 9 月的數據顯示勞動力市場，已經過了最緊張關頭。





9 月份，市場上新增的就業崗位少過預期，只有 900 個。





其他勞動力市場指標，例如是澳洲求職網迴 SEEK 的招聘廣告數量，亦已從高位回落。





在截至 9 月的 12 個月內，勞動力激烈競爭，亦令工資每年上漲 3.1%。





不過加薪幅度仍然遠遠落後於通脹，今年實際工資下降了破紀錄的 4.2% 新低。

