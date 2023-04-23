今日大事（4月24日）

收聽播客節目 SBS 中文新聞 (4 月 24 日) SBS Chinese 24/04/2023 20:35 Play

當局公佈國防檢討報告 料加強太空及網絡

聯邦政府將在今天發表一份 非機密版本的國防戰略檢討報告 ，當中提到當局 37 年來第一次就澳洲軍事及國防戰略進行重大檢討的詳細內容。





報告有前國防軍總司令休斯頓 (Angus Houston) 及前國防部長史密斯 (Stephen Smith) 獨立於政府進行。





澳洲國立大學國防專家布拉克斯蘭 (John Blaxland) 教授向 SBS 新聞表示，關鍵重點是提供資金並為未來作準備。





「俄烏戰爭表明，太空及網絡方面攻擊目前在國家防禦上佔有重要的地位，而無人機亦非常重要。澳洲在上述這些方面都處於落後。」





教授指，當澳洲過往在區內作戰時意識到，區內印尼、巴布亞新畿內亞、所羅門群島等國家是最容易被施壓，而正是這些國家目前與澳洲的關係比以往任何時候都更重要。





國防工業部長康羅伊 (Pat Conroy) 透露了報告中的部份細節。





「政府將清楚表明，將對影響較輕的計劃縮窄規模或推遲進行，以進行其他更為優先的項目。(政府) 經已為國防部對提供有關的詳細資訊，例如減少步兵戰車的數量，來投資更多『海馬斯』(HIMARS) 高機動性多管火箭系統以進行陸基海上攻擊。這將會增加澳洲陸軍的攻擊範圍 40 公里至超過 500 公里。」



民調：工黨支持度續增 倆領袖滿意度下跌

一項最新的民意調查顯示，聯邦工黨與反對黨的支持度差距進一步擴大，而兩大黨領袖的支持度則同時出現下跌。





最新的 Newspoll 民調結果顯示，兩大黨比較方面，執政工黨以 56 比 44 領先反對黨兩黨聯盟；工黨的支持度較上一次公佈調查結果增加了一個百份點。





雖然兩大黨比較差距擴大，但首選票的支持度則維持不變，工黨為 38%、兩黨聯盟為 33%。





反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 的支持度跌至上任以來的新低，淨滿意度進一步下跌六個百份點至負 19%。





而總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 的滿意度亦由 21% 下跌至 16%。



【財案2023】婦女組織籲增單親福利金

聯邦政府正準備5月份的財政預算案，為婦女爭取權利的組織呼籲政府擴大領取單親福利金的資格。





吉拉德政府在 2013 年時，將接近 8萬名單親家長被迫轉向領取較低的尋工者津貼。





婦女經濟平等行動小組呼籲聯邦政府，重新對撫養16 歲以下兒童的母親，支付單親福利。





獨立議員丹妮爾（Zoe Daniel）對澳洲廣播公司 表示，根據財政預算辦公室的數據，有關改變將在四年內耗資約 11 億元。





「大家希望將政策改變過來，因為似乎涉及女性的財政措施總是會因開支的數目而被推遲或縮減，而沒有考慮到它的好處。」



新西蘭總理歡迎澳洲放寬入籍資格

新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 表示，不認為澳洲聯邦政府改變成為澳洲公民身份的資格條件，將會有大量技術專才離開新西蘭前往澳洲。





新措施將在今年 7 月 1 日起生效，預料將有約 35 萬名身處澳洲的新西蘭人受惠。





新西蘭在過往 22 年來一直爭取恢復這些權利，特別是澳洲公民亦有途徑獲得新西蘭公民身份及其他類似福利。





有新西蘭的招聘公司表示，擔心有關協議將令更多技術專才離開新西蘭前往澳洲。但希普健斯則表示，對人才流失憂慮是過份擔憂。





「我不認為新措施會令更多新西蘭人移居澳洲，反而會令在澳洲生活的新西蘭人受到更公平的對待，我對此表示歡迎。」





他說，絕對相信，在新西蘭生活及工作的國民會繼續留在當地，「留在他們真正的『主場』，他們有很多理由留在新西蘭的這個家。」



蘇丹衝突持續 多國加緊撤僑

沙特阿拉伯率先撤僑，海軍在前日從蘇丹港接回 150 多名公民。美國和英國亦表示，在過去 24 小時，已派飛機將外交官撤走。





英國國防大臣華禮仕說，撤走外交官的任務是得到法國和美國在規劃上的幫助而進行。





「超過 1,200 人為這次行動作出貢獻，這是危險的任務，但我們使用 C-130 和 A400 飛機飛入蘇丹，接載外交官和其他公民，然後飛到安全的地方。」





約旦已開始撤出300名公民，法國亦已展開「快速撤僑」行動。意大利、比利時、土耳其、日本、南韓和荷蘭也在進行中。





中國國家主席習近平亦發出指示，要求相關部門保護在蘇丹1500多名中國公民的生命安全。





澳洲在蘇丹並沒有大使館，聯邦政府尚未證實是否計劃撤僑。外交部表示，目前蘇丹境內至少有 117 名澳洲公民及其家人正接受領事協助，並被敦促要留在室內。



教宗促蘇丹恢復談判 籲各界為百姓祈禱

教宗方濟各呼籲蘇丹衝突各方恢復談判，以結束戰鬥。





教宗昨日在聖彼得廣場向聚集的群眾表示，蘇丹的局勢仍然嚴峻。





「星期六是世界地球日，我希望保護受造物的努力，亦會同樣對窮人作出有效的支援。不幸的是，蘇丹局勢依然嚴峻，我再次呼籲各方要盡快停止暴力，重新對話，並請大家為蘇丹人祈禱。」





蘇丹的衝突已導致400多人喪生，包括264名平民，另有3500多人受傷。



中國大使稱烏克蘭非主權國家惹抨擊

中國駐法國大使盧沙野接受當地電視台訪問時，拒絕回應被俄羅斯吞併的克里米亞是否屬於烏克蘭，並表示，根據國際法，前蘇聯國家並沒有如同主權國家的確實地位，他的言論引起烏克蘭及波羅的海三國不滿。





烏克蘭駐法國大使批評盧沙野對地理的理解存在明顯問題，他的言論亦與中方根據國際法及聯合國憲章去恢復烏克蘭和平的立場，背道而馳。





法國外交部發言人回應指，中方必須澄清盧沙野的言論是否反映中國政府的立場，並強調烏克蘭包括克里米亞在內的邊界範圍，在1991年是得到包括中國在內的整個國際社會承認。





歐盟外交與安全政策高級代表博雷利亦批評說，不能接受盧沙野的言論，並指歐盟只能假設這番言論不代表中國的官方政策。



肯亞邪教疑宣言飢餓 47人絕食而死

東非肯亞警方發現一個懷疑是邪教的組織，並拘捕一名教會領袖，他涉嫌向信眾表示，飢餓致死可以上天堂；警方掘出多具因集體絕食而死的遺體，死者已增至47人。





當地警方早前接獲民眾舉報，到沿海城鎮馬林迪一個教會的設施進行調查，發現15名教徒身體極度虛弱，其中4人其後死亡，這些信徒表示，牧師指示他們絕食，以求升天見耶穌。





警方其後在附近發現數十個墳墓，並由上星期五開始挖掘，當中一個有相信是一家五口的屍體，包括三名兒童及他們的父母。





涉案牧師之前已被警方拘捕，由於調查工作仍在進行中，警方已要求法庭批准扣押這名牧師。





內政部長金迪基表示，事件造成很多無辜者死亡，必須對肇事者予以嚴厲懲罰，同時需要對宗教場所進行更嚴格的監管。





哈基非洲人權活動份子Khalid Hussein表示，肯亞應該規定每個宗教組織都有註冊及具有結構的框架。





「不能夠讓那些人突然間以呼召的名義，驅使信徒走上自殺之路。每個教會、清真寺、廟宇和猶太教堂都必須屬於一個註冊的、結構化的框架。」



日本性小眾遊行促同婚合法化

日本的性小眾活躍份子在東京四年來首次全面舉行的同志遊行期間，敦促政府將同性婚姻合法化。





籌辦遊行者估計，有 1 萬人參加了澀谷的市中心區在昨日舉行的活動。





日本是七國集團中唯一不承認同性婚姻的國家。日本將於下月19至 21 日，在廣島舉行七國集團峰會，性小眾活躍份子希望有關問題可以得到解決。





一名21 歲的大學女生說，她希望看到性小眾群體受到法律保護。「我認為對一個發達國家來說，尚未承認同性婚姻是令人尷尬的，而且其他國家亦已經提出相關建議，並正取得進展，所以大家一定認為日本是落後，我一直認為當局是有需要快速修例。」



帕勞促澳洲支持禁止深海鑽探

帕勞總統惠恕仁 (Surangel Whipps) 呼籲澳洲政府展現領導力，就太平洋深海採礦問題明確表達立場。





日前，他發起一項情願，要求暫停採礦活動 10 年，以就採礦可能構成的影響進行更多研究。有關情願經已得到 700 名國際海洋專家和多個國家的支持，包括法國、德國及加拿大。





與此同時，庫克群島、瑙魯、湯加及基里巴斯四個太平洋國家正在研究在國內及國際水域進行採礦的可能性。





惠恕仁接受 SBS 新聞訪問時表示，帕勞、圖瓦盧及所羅門群島等七個國家，擔心採礦對環境可能造成的潛在破壞。





「在海底拖網捕撈將會造成碳排放，這與我們的減排目標相違背。此外，採礦亦可能會在海洋中產生羽狀物，對我們魚類生態構成影響，亦可能會破壞對我們旅遊業至關重要的珊瑚礁。」





惠恕仁說，帕勞需要強大響亮的聲音，以及強而有力的合作夥伴。「這就是為甚麼澳洲的聲音如此重要。澳洲作為一個發達大國，澳洲政府應該表明立場。」





聯邦環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 表示，澳洲不支持暫停開採，但亦表示，除非有很強的環境保護法規，否則不應進行深海採礦。



【澳新軍團日】巴布亞士兵後裔首次參與

在珀斯的巴布亞新畿內亞人表示，很自豪能在明天 (星期二) 的澳新軍團日中，第一次代表他們的祖先參與巡遊，以紀念他們的服務及犧牲。





當年大約 3,500 名來自巴布亞新畿內亞的士兵與澳洲軍隊一起服役，同時亦有多達 50,000 名被親切地稱為「Fuzzy Wuzzy Angels」的物資運送人員。





塞蘭 (Jeffery Selan) 的祖父西莫貢 (Pita Simogun) 爵士在戰爭中擔任海岸觀察員，在被招募與澳洲軍隊一同服役前是一名警員，其後成為一名政界人士，並因其成就而被封為爵士。





塞蘭表示，銘記祖父的貢獻是非常重要。「沒有他們、沒有他們的犧牲、沒有他們的艱辛及他們經歷過的一切、沒有他們所承擔的風險，我們就不會在這裡；這非常重要，我們必須慶祝這一點並向他們致敬，因為這是為了我們現在在這裡獲得自由。」





他說非常高興、非常榮幸能夠在澳新軍團日參與巡遊，而且能得到肯定巴布亞新畿內亞人在戰爭時期亦是澳新軍團的一部份。



維州擬為去世喜劇泰斗舉辦州葬

他今年較早前接受髖關節手術後引發併發症，前日在雪梨聖雲仙醫院 (St Vincent's Hospital) 病逝，終年 89 歲。消息傳出後，社會各界紛紛發表致悼詞，紀念他長達 60 年職業生涯所帶來的影響力。





漢弗萊斯在終年一直巡迴演出，在喜劇生涯中飾演個性固執墨爾本家庭主婦埃麗琪 (Dame Edna Everage) 及帕特森爵士 (Sir Les Patterson) 而廣為人識。





他的好友兼前電台及電視配音員史密斯 (Pete Smith) 表示，漢弗萊斯留下了令人難以置信的成就。





維州創意產業廳長迪莫普洛斯 (Steve Dimopoulos) 表示，是否為漢弗萊斯舉行州葬將由家人作出最終決定。





「這是為肯定漢弗萊斯作出的貢獻，不單是對維州，而且亦是對澳洲而言。至少值得與漢弗萊斯的家人討論是否舉行州葬，就他的成就表示敬意。」





迪莫普洛斯說，正與漢弗萊斯的家人就此進行一系列的討論。



數據：打工仔人均損失數千公積金

根據本地退休公積金顧問公司 Industry Super Australia (ISA) 的數據，在 2019 至 2020 年年間，澳洲約有 250 萬工人損失接近 43 億元的退休金。





公司呼籲聯邦政府確保僱主每兩星期發放退休公積金供款，而非每季供款一次。





政府表示，計劃在與僱主代表商討後，在下月公佈的聯邦財案中公佈協助民眾取回損失公積金供款的策略。



調查：大部份人支持便宜清潔能源

一項新調查揭露，大部份澳洲人都願意由天然氣轉向更潔淨及價格更便宜的家庭能源選擇。





澳洲研究所的這項調查表明，生活成本上升和氣候壓力是有關變化的背後原因。





在汽車方面，研究顯示純汽油及柴油汽車的受歡迎程度正在下降，更被視為「最不受歡迎的選擇」，相反混合動力及電動車則越趨受歡迎。



體育消息

比利時LBL經典單車賽事中，荷蘭女選手沃勒林 （Demi Vollering）擊敗意大利的博爾吉尼（Elisa Longo Borghini ）勝出該項大賽。





沃勒林是第四位獲得阿登高原三冠王的單車手，過去一周她已贏得了阿姆斯特黃金賽（ Amstel Gold Race ）和瓦隆之箭（ Flèche Wallonne）的冠軍。





今次是她本賽季的第五次勝利，也是她第二次在比利時的一日賽中獲勝。



