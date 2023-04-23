【歷史性改變】居澳新西蘭公民可申請澳洲公民資格

聯邦政府表示，今次改變將令在澳洲的新西蘭人，享有與居住在新西蘭的澳洲人類似的權利。





新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）對於表示熱烈歡迎，指今次是「歷史性的」改變。





在新西蘭出生的奧爾德森（Oliver Alderson），2006年搬來澳洲居住。他說，今次的決定有助於為他和家人營造一種安全感。





奧爾德森說：「我認為獲得社會福利會令我有些安全感，但我過去沒有需要使用這些福利，我亦希望我不會使用，但現在我有了一個家庭，有了這些擁有這些福利真是太好。如果出了什麼問題，例如一旦失業或類似的問題，我可以得到需要的支援。」





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與新西蘭希健斯，今天在布里斯本舉行的慶祝儀式及燒烤會上，一同慶祝這個公民身份的協議，為重新建立兩國關係乾杯。





艾巴尼斯在昨天（4月23日）宣佈，放寬居住在澳洲的新西蘭公民身份規定，預計今年將允許 40 萬新西蘭人申請澳洲公民身份。





這是新西蘭的一次重大勝利，自 2001 年霍華德政府為此問題關上大門以來，新西蘭一直在爭取進行改革。





預計艾巴尼斯及希健斯將承認這項協議，並擴大談判範圍，包括其他問題，例如是新西蘭有機會參與澳英美同盟（AUKUS）的安排，雙方有機會共享軍事技術。





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